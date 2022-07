05-07-2022 08:20

La Juventus si prepara a lanciare la sua offerta per Nicolò Zaniolo. Secondo l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, i bianconeri dopo una serie di incontri hanno deciso di proporre alla Roma una prima offerta ufficiale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. I bianconeri avrebbero già avuto un primo incontro con gli agenti del calciatore che avrebbe già accettato un ingaggio da 4 milioni a stagione fino al 2027.

Juventus continuano i contatti per Arnautovic

La Juventus continua a lavorare anche sull’attacco. Con la possibile partenza di Alvaro Morata e quella già avvenuta di Paulo Dybala, i bianconeri devono provare a inserire in organico un giocatore in grado di dare respiro a Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore sono salite e di moltissimo le quotazioni di Marko Arnautovic. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la richiesta del Bologna di 15 milioni è considerata troppo alta. Ma la trattativa resta aperta.

Milan: a lavoro per il riscatto di Messias

Il Milan dovrebbe portare a termine l’operazione per l’acquisizione a titolo definitivo di Junior Messias. Il club rossonero ha ottenuto un forte sconto e dovrebbe chiudere a circa 3 milioni per il cartellino del giocatore invece dei 5,5 inizialmente pattuiti. Al calciatore brasiliano un contratto fino al 2025.

Lazio: in arrivo Gila dal Real Madrid

La Lazio rompe gli indugi e si avvicina al difensore spagnolo Mario Gila. L’ultima giornata di trattative sembra essere stata molto fruttuosa per la società biancocelesti che si appresta a prendere il giocatore 21enne con la formula del prestito con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Se la Lazio acquisterà il calciatore a titolo definitivo, al Real andrà una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Atalanta: avanti tutta per Pinamonti

L’Atalanta prova a rimettersi nella mappa delle big del calcio italiano. Dopo una stagione deludente il team bergamasco vuole di nuovo puntare alle prime quattro posizioni della classifica e per farlo tiene sempre d’occhio Andrea Pinamonti. Per l’attaccante l’Inter chiede 18-20 milioni di euro, mentre l’offerta dei bergamaschi è ferma a 15. Tra l’Atalanta e il giocatore ci sarebbe già l’accordo

Salernitana: obiettivi Valencia e Thorsby

La Salernitana, dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata nel passato campionato, punta a una stagione decisamente con meno alti e bassi. I granata si muovono su più fronti ed hanno puntato diversi obiettivi: tra questi c’è il centrocampista Morten Thorsby dalla Sampdoria e l’attaccante cileno Diego Valencia, 22 anni e ultima stagione all’Universidad Catolica.

Fiorentina, dopo Mandragora si punta a Puig

Grandi movimenti anche per la Fiorentina che in giornata ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Mandragora dalla Juventus. Un’operazione importante per rilanciare le ambizioni viola dopo un’ottima stagione. Ma i toscani sono a lavoro su più tavoli ed ora hanno aperto una trattativa anche con il Barcellona per arrivare al 22enne centrocampista Riqui Puig, che ha un contratto in scadenza nel 2023.

