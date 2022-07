Juve, Arrivabene ha la chiave per Zaniolo: scoppia la bufera in rete

Nelle ultime ore di un infuocato calciomercato Juventus, prende piede l'idea di un maxi scambio con la Roma per arrivare a Cuadrado. La contropartita gradita a Mourinho però spacca la tifoseria bianconeraVai all'articolo08:39

Juventus, al raduno con Pogba e Di Maria. De Ligt resta in stand-by

Il 10 luglio comincerà la nuova stagione della Juventus. Il futuro di De Ligt è ancora un enigma: senza l' offerta giusta, l'olandese resterà bianconero. Paul Pogba e Angel Di Maria stanno per sbarcare in Italia e cominciare la loro nuova avventura in maglia bianconera. Alla Juventus sembrano avere le idee chiare su cosa fare nelle prossime settimane di mercato.Leggi l'articolo10:14

Calciomercato, il borsino di oggi. Scambio Juve-Roma, tutte le trattative

Un clamoroso scambio tra Juventus e Roma : è questa la possibile'notiziona'del giorno, una di quelle trattative capaci di scuotere il calciomercato. La Juve chiama, la Roma ci pensa. Tris di scandinavi per gli azzurri, che ora sono in vantaggio rispetto alla Roma su Solbakken e non mollano Ostigard. Proprio la Roma, ufficializzato Celik, continua a tergiversare su Frattesi.Vai all'articolo11:23