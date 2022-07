Cambiaso-Juve, tutto fatto La Juventus ha preso Andrea Cambiaso : il terzino del Genoa si trasferisce a Torino in cambio del difensore bianconero Dragusin, che nella prossima stagione giocherà in Serie B tra le fila del Grifone. Vai all'articolo 08:46

Juve: spunta il nome di Paredes come regista

, La Juve pensa al regista : Paredes primo della fila, questo il titolo che si trova oggi sul Corriere dello Sport. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti , sta valutando l'ipotesi di poter inserire in rosa una figura di un play a centrocampo che possa liberare le qualità di Locatelli e Pogba e il centrocampista argentino del PSG è il primo nome in lista. L'alternativa è Jorginho, un vecchio pallino di Allegri non semplice però da strappare al Chelsea, pur se in scadenza tra un anno.Vai all'articolo09:45