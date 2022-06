Asta per Cambiaso: tre club cercano il terzino del Genoa Al momento stando a quanto riportato da Tuttosport, la squadra che si è maggiormente avvicinata alla richiesta del Genoa pare essere quella orobica con 8 milioni, due meno di quanto richiesto dal club ligure. Tutto su Andrea Cambiaso La Juve non vuole farsi battere e per raggiungere la cifra richiesta è pronta a mettere sul piatto Filippo Ranocchia. L'alternativa a Cambiaso per i bianconeri è Destiny Udogie, che l'Udinese sembra però voler blindare in questa sessione di mercato. Vai all'articolo 10:04

Juventus, gioie e dolori: Pogba si avvicina, de Ligt si allontana

Sono giorni decisivi per la Juventus che verrà. Da un lato cresce l'entusiasmo per il sempre più probabile arrivo di Paul Pogba. Dall'altro c'è preoccupazione per il futuro di Matthijs de Ligt. Per il francese si parla di un nuovo incontro tra le parti per limare le ultime distanze e, di fatto, mettere nero su bianco su un contratto che farà la felicità di tutte le parti in causa. Il popolo bianconero non vede l'ora di rivedere il Campione del Mondo in maglia Juventus. Sul difensore olandese sembra esserci il Chelsea, ma le richieste bianconere rimangono altissime, ovvero i 120 milioni della clausola rescissoria. Caldo anche l'asse Torino-Parigi: sembra si stia imbastendo uno scambio che coinvolgerebbe Moise Kean e Leandro Paredes.