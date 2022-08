Juventus, Depay può arrivare a zero: la strategia

Juventus e Mephis Depay : un'opportunità da cogliere a fine mercato per completare la linea di attacco. Juventus : per l' arrivo di Depay serve l' ok del Barça. Durante questa sessione di calciomercato, il profilo di Depay è stato rivalutato positivamente e tra la Juventus e gli agenti di Mephis Depay vi è un accordo di massima per un contratto biennale da 5 milioni netti, bonus compresi, a stagione. Juventus : per l'arrivo di Depay serve l'ok del Barça. 08:55

Retroscena su Ronaldo: Il Manchester e Mendes lo hanno proposto alla Juventus

L'esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, rivela che i Red Devils vorrebbero inserire Cr7 nell'affare per Rabiot 10:21

Juventus: sfida con il Tottenham per Depay

Non è un mistero che la Juventus stia facendo di tutto per vestire di bianconero Memphis Depay. Si stringono i tempi in casa Juventus : i bianconeri stanno cercando di chiudere la trattativa con il Barcellona offrendo un contratto biennale all'attaccante olandese e sarebbero disposti a garantirgli l'ingaggio di 5 milioni netti a stagione. Nelle ultime ore si è inserito il Tottenham, alla ricerca di un calciatore offensivo dopo aver visto sfumare la trattativa con la Roma per Zaniolo. 11:17

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori, Depay e Akanji

La Juventus potrebbe decidere di rinunciare definitivamente ad Alvaro Morata, nelle ultime ore salgono le quotazioni di Depay. Il Napoli non molla Raspadori, Inter su Akanji 11:41