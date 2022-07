Ultimo aggiornamento 11-07-2022 08:59

Juventus, per il colpo Zaniolo servono due cessioni a centrocampo La Juventus è una delle società più attive sul mercato. Dopo i colpi Paul Pogba e Angel Di Maria, si sta cercando di portare a Torino, sponda bianconera, anche Nicolò Zaniolo. Juventus, Zaniolo è sempre più vicino. Juventus, Zaniolo è sempre più vicino. Prima dell'affondo decisivo per Nicolò Zaniolo, la Juventus avrebbe bisogno di sfoltire la rosa. Complicata anche la situazione di Arthur. La Juventus ha provato ad inserirlo nella trattativa per Nicolò Zaniolo ma la Roma ha detto picche. Approfondimento 08:59

Mercato Juventus: cosa è successo ieri domenica 10 luglio 2022

Juventus, De Ligt sempre più verso la Baviera. Juventus, Barzagli: "De Ligt via grande perdita". Juve, spunta Torreira come alternativa a centrocampo. Acerbi vicino all'addio. Screzi con i tifosi della Lazio. Juventus: per Paredes servono 35 milioni. Roma: Zaniolo salta la prima amichevole, la Juventus si avvicina. Juve, Zaniolo è più vicino: la scelta che indispettisce i romanisti. Milan esagerato: Maldini risponde a Inter e Juve con un bel tris. Juventus, Pedullà: “In arrivo un regalo per il centrocampo di Allegri”.