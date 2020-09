Mercato Juventus: arriva la svolta sul futuro di Luis Suarez

Il rebus sul futuro di Luis Suarez sta per essere risolto, secondo quanto riporta la stampa catalana. Per il Mundo Deportivo, l’attaccante uruguaiano in uscita dal Barcellona avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento all’Atletico Madrid.

Sarebbe così arrivata la svolta sul futuro del Pistolero, che deve però ancora trovare l’accordo con il club blaugrana per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021. L’intesa per l’indennizzo non sarebbe così lontana e il giocatore potrebbe così liberarsi a zero facilitando l’operazione. L’Atletico dovrà però prima cedere Diego Costa per fare posto a Suarez.

Il bomber uruguaiano è stato accostato a lungo alla Juventus: le voci si erano moltiplicate dopo la decisione del giocatore di prendere il passaporto italiano. Giovedì scorso Suarez ha superato l’esame di lingua italiana livello B1, ma l’iter burocratico è ancora lungo e i bianconeri hanno virato su altri obiettivi, come rivelato dallo stesso Fabio Paratici.

“Va tolto dalla lista degli obiettivi. Il mercato è ancora lungo, mancano ancora 15 giorni. Ci sono anche altre situazioni in essere, non solo Dzeko. I tempi burocratici per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla data della fine del mercato e della consegna della lista per la Champions. L’abbiamo valutato perché è un grandissimo giocatore, Gli mancava un requisito per ottenere la cittadinanza italiana e abbiamo raccolto informazioni, ma non è mai stato vicino alla Juve”.

Suarez domenica sera ha salutato Vidal, che sta per diventare un giocatore dell’Inter: “Averti come rivale era insopportabile per quanto sei forte come giocatore ma come compagno, amico e persona sei ancora più grande. Un piacere aver giocato con un grande come te, ti auguro il meglio in questa nuova tappa. Ci rivedremo”.

OMNISPORT | 21-09-2020 12:34