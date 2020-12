Mercato Juventus: cessione di un big al Milan a gennaio

Tornano a circolare a Torino le voci di un possibile trasferimento al Milan di Sami Khedira. I rossoneri, che si sono assicurati il passaggio del turno in Europa League battendo il Celtic in rimonta per 4-2, sono sembre alla ricerca di elementi che possono rinforzare la rosa: oltre alla difesa, Paolo Maldini guarda con preoccupazione anche al centrocampo dopo la pessima prova di Rade Krunic contro gli scozzesi.

In chiave Europa League, ma anche perché no nell’ottica di una possibile lotta per lo scudetto, i dirigenti rossoneri starebbero valutando la clamorosa operazione di mercato con la Juventus: l’arrivo del centrocampista tedesco porterebbe inevitabilmente al salto di qualità della mediana rossonera. Lo riporta calciomercato.it.

Khedira, in scadenza di contratto nel giugno 2021, dopo alcuni tentennamenti ha deciso di lasciare la Juventus in anticipo a gennaio. Il giocatore è fuori dai piani di Andrea Pirlo e non è mai sceso in campo in questa stagione: i campioni d’Italia, che vogliono risparmiare sugli ultimi mesi di contratto del giocatore, potrebbero acconsentire ad una partenza anticipata, a titolo gratuito, proprio con destinazione Milanello.

Khedira con i meneghini potrebbe firmare un contratto biennale, con opzione per un terzo anno, per spalmare il pesante ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.

OMNISPORT | 04-12-2020 11:45