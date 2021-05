Mercato Juventus: Gennaro Gattuso arriva con un fedelissimo

Anche nel giorno della finale di Coppa Italia, che può riscattare in parte una stagione deprimente, alla Juventus impazza la voce di un possibile approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina bianconera.

Il tecnico calabrese sta guidando il Napoli verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma lascerà in estate a causa della rottura dei rapporti con Aurelio De Laurentiis. Grazie ai risultati degli ultimi mesi, Ringhio è però ora seguitissimo da diversi club italiani ed europei, tanto da permettersi di rifiutare, secondo le indiscrezioni, un’offerta della Fiorentina: il suo obiettivo è ripartire subito sulla panchina di un’altra società di primissimo livello.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile approdo alla Juventus: i contatti tra l’entourage dell’allenatore e i dirigenti bianconeri si stanno intensificando, anche se la Vecchia Signora, che valuta anche Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri, farà la sua mossa solo dopo la fine del campionato.

Juventus o no, secondo il Corriere dello Sport Gattuso nella sua nuova avventura potrebbe portarsi uno dei big dei partenopei, il capitano Lorenzo Insigne. Il talento di Frattamaggiore sotto la gestione del mister calabrese è esploso, battendo tutti i suoi record stagionali.

E’ dai tempi di Maurizio Sarri che il capitano azzurro, 29 anni, non gioca così bene ed è così decisivo: per lui i numeri parlano chiaro, sono 19 reti in Serie A, più 7 assist. Tra lui e Gattuso c’è un grande feeling che va oltre il piano squisitamente tecnico, e le difficoltà nelle trattative per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2022), spingono il giocatore verso l’addio a Napoli.

Un approdo nella grande rivale, la Juventus, sembra al momento improbabile, ma una rottura nei rapporti con il Napoli potrebbe aprire a scenari impensabili.

19-05-2021