Occhio Napoli, Gattuso si porta via un big? Tifosi: "Giù le mani"

Manca ancora una vittoria al Napoli per essere sicuro di andare in Champions League l’anno prossimo. Ma il calendario che vede gli azzurri ospitare il “tranquillo” Verona concede la possibilità alla squadra del presidente De Laurentiis di guardare alla volata Champions di domenica con un po’ di serenità, sicuramente maggiore a quella di Juventus e Milan. Anche per questo prende sempre piede il calciomercato che verrà. Oltre la questione tecnica, a sganciare la bomba di mercato è stato oggi il Corriere dello Sport secondo cui Gattuso sarebbe pronto a portarsi via un big da Castelvolturno nella prossima squadra dove andrà ad allenare. Una possibilità che ha messo sul piede di guerra i tifosi napoletani.

Mercato Napoli, Gattuso: “Insigne vieni via con me”

Titolo sparato in prima pagina dal Corriere dello Sport nell’edizione di oggi. “Insigne vieni via con me” il virgolettato attribuito a Gennaro Gattuso, ormai in procinto di lasciare il Napoli, che avrebbe chiesto al capitano azzurro di seguirlo nella sua nuova avventura futura. “Gattuso, distante quattro giorni dal suo addio al Napoli, ha chiesto a Insigne di seguirlo nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra della sua vita e della sua città” quanto riportato dal giornale diretto da Ivan Zazzaroni.

Napoli: Insigne è in scadenza ma Gattuso dove allenerà?

La bomba di mercato è lanciata ma al momento lo scenario non sembra fare da detonatore al 100%. Il capitano che domenica chiuderà la sua migliore stagione con la maglia del Napoli andrà in scadenza di contratto. Finora non ci sono grosse novità sul suo rinnovo ma non è facile ipotizzare un Insigne lontano da Napoli e dal Napoli nonostante qualche frizione con la tifoseria negli scorsi anni.

Altra situazione da verificare è la destinazione di Gattuso. Finora di lui si è parlato solo in ottica Fiorentina trattativa che vive di alti e bassi. Negli ultimi giorni si è anche vociferato del nome di Ringhio nel casting della Juve per il dopo Pirlo, se non dovessero arrivare Allegri o Zidane. Appare comunque difficile che Insigne possa “ridimensionarsi” andando alla Fiorentina oppure addirittura fare il grande salto della barricata indossando la maglia bianconera della tanto odiata, dai napoletani, Juve. Dopo Higuain e Sarri sarebbe il colmo.

Tifosi Napoli sul piede di guerra: “Giù le mani da Insigne”

La pensano tutti allo stesso modo i napoletani che sui social stanno riversando tutte le loro invettive contro questa notizia di mercato. “Certo pure credere che Insigne possa solo pensare di andare dal Napoli (dove e nato e cresciuto e sta comunque lottando al vertice da capitano) alla Fiorentina per il rapporto con Gattuso (allenatore avuti per poco più di un anno) è una roba da camicia di forza…” scrive un tifoso, un altro sorride “Certo, Insigne passa dalla Champions col Napoli alla Fiorentina che non fa manco l’Europa League”.

SPORTEVAI | 19-05-2021 09:31