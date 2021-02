Mercato Juventus, la crisi economica fa sfumare un grande obiettivo

Sarà un Real Madrid pieno di assenti quello che si appresta a sfidare l’Atalanta nell’andata degli ottavi di Champions League.

Visto il distacco abissale dall’Atletico Madrid capolista, per i Blancos fare più strada possibile in Champions è diventato un imperativo per evitare un’altra stagione deludente.

In estate, comunque, Florentino Perez si prepara ad una vera e propria rivoluzione, in entrata come in uscita.

Se Kylian Mbappé è il grande sogno, Isco potrebbe essere uno dei big destinati a lasciare la Castiglia durante la prossima finestra di mercato. Sul fantasista ex Malaga, che ad aprile compirà 29 anni e che gioca nel Real da ormai otto stagioni, sembra però aver allentato la presa una sua estimatrice storica come la Juventus.

Secondo quanto riporta la stampa spagnola e per la precisione ‘Diariogol’, infatti, la società bianconera avrebbe deciso in via definitiva di non puntare su Isco, giocatore che piace da anni ai dirigenti del club campione d’Italia, ma che non è mai stato possibile agganciare anche per una questione di costi.

Proprio motivi economici sarebbero alla base della scelta degli uomini-mercato della Juventus, alla luce anche del delicato momento che sta vivendo il mondo del calcio a causa della contrazione dei ricavi dovuta alla pandemia di Coronavirus, che si è fatta sentire anche sui conti della società torinese.

Lo stipendio di Isco è infatti pari a 7 milioni netti e in vista di quello che potrebbe essere l’ultimo contratto importante della carriera, considerando anche la scadenza fissata nel giugno 2022, lo spagnolo è pronto a chiedere alle proprie pretendenti un ingaggio ben superiore, che la Juventus non è disposta ad accordare, considerando lo scarso minutaggio e il rendimento deludente avuto dal giocatore nell’attuale stagione.

Sembra quindi più vicino il rinnovo di Paulo Dybala, giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Isco e come lo spagnolo a scadenza nel 2022: la trattativa non si è però ancora sbloccata.

OMNISPORT | 19-02-2021 19:59