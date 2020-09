Mercato Juventus: novità importanti per Gonzalo Higuain

Trattativa ad oltranza tra la Juventus e Gonzalo Higuain: l’obiettivo di entrambe le parti è trovare un accordo consensuale per la risoluzione del contratto. Il fratello-agente del Pipita, Nicolas, è sbarcato a Torino negli scorsi giorni per incontrare la dirigenza bianconera alla Continassa, e chiudere in anticipo il rapporto tra l’ex bomber del Napoli e la Vecchia Signora.

Higuain è fuori dai piani del neo allenatore Andrea Pirlo, ma ha un contratto fino al 2021 a 7,5 milioni di euro a stagione, con annesso peso a bilancio che si aggira attorno ai 18. I bianconeri voglio abbassare le pretese del giocatore sulla buonuscita, in vista di una possibile cessione in MLS: l’offerta dell’Inter Miami intriga sempre di più l’argentino, pronto a volare negli Stati Uniti per cominciare una nuova avventura meno impegnativa a livello motivazionale, ma comunque stimolante.

Le parti sono ancora distanti e i prossimi giorni saranno roventi: già nelle prossime ore si terrà un nuovo incontro. La cessione di Higuain è prioritaria per la Juventus, che con la sua partenza potrà definitivamente sbloccare il colpo in entrata in attacco: Luis Suarez, in uscita dal Barcellona, è il grande favorito a prendere il posto del Pipita, con Edin Dzeko in seconda posizione.

“Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo – ha ammesso il fratello di Higuain, Nicolas -, visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impegnano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica tutto in fretta. Noi siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose. Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, che ha detto in faccia a Gonzalo quello che pensava. Non succede sempre ed è stato importante”.

“Non siamo ancora entrati nei dettagli economici, ci siamo confrontati solo sull’aspetto tecnico. Pirlo e i dirigenti hanno deciso che non c’è posto per Gonzalo, ora cercheremo un’intesa. Sono convinto che non ci saranno grossi problemi perché abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti. Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, Usa… Molte proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia e soprattutto mai al Boca Juniors, lui è cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali”.

OMNISPORT | 08-09-2020 07:41