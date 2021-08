Mercato Juventus, Pjanic si espone: il chiarissimo indizio social

La Juventus vuole chiudere diverse operazioni in queste ultime ore di trattative sul calciomercato e, tra i reparti in cui intervenire appare più urgente, spicca il centrocampo. Qui si punta da tempo a Miralem Pjanic, non solo un ex pronto a tornare a Torino, ma anche un autentico pupillo di Massimiliano Allegri. E soprattutto un giocatore che sui social sta mostrando una vera e propria smania di tornare a vestire di bianconero.

Sono infatti diversi gli indizi snocciolati da Pjanic in poche ore, in particolare su Instagram. In uno di essi il talentuoso bosniaco ha pubblicato un’immagine di se stesso con maglia bianca e calzoncini neri, in una foto in bianco e nero e con una sola emoji, a strisce verticali bianche e nere. Nessuna parola in più, ma il chiaro segnale che quantomeno la voglia di Juventus sia davvero tanta.

E non a caso i “Mi piace” vip non sono mancati, e riconducono inevitabilmente alla Juventus. Primo tra tutti Manuel Locatelli, seguito a ruota da Claudio Marchisio e poi dai senatori Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Ma non è tutto, perché Pjanic si è spinto anche oltre.

La foto in questione è stata infatti commentata dall’account Curvasudjuventus 1987, sempre su Instagram, a cui peraltro Pjanic ha risposto in una chat privata. E il gruppo ha condiviso nelle Stories il dialogo con il giocatore.

“Mire, torni?”, è stata la domanda a Pjanic. La cui risposta è stata fin troppo chiara: “Vorrei tanto… Ma non so se si fa“. Insomma, Pjanic ha tutto l’interesse a riabbracciare la Juventus. Ma resta da sbloccare l’empasse con il Barcellona.

30-08-2021