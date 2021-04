Mercato Juventus: priorità alle cessioni, contatti per un centrocampista

La priorità numero uno della Juventus nella sessione di mercato estiva sarà quella di recuperare una cifra importante dalle cessioni di diversi giocatori della rosa, con lo scopo di alleggerire anche l’altissimo monte ingaggi. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, l’obiettivo della dirigenza bianconera è riuscire a ottenere plusvalenze per 100 milioni di euro: una somma ambiziosa considerato il momento complicato per tutte le società.

Indiziati a partire sono Paulo Dybala, in scadenza di contratto nel 2022, Alex Sandro in difesa, e Adrian Rabiot e Aaron Ramsey a centrocampo: gli ultimi due, arrivati a parametro zero e con uno stipendio molto importante, potrebbero portare a plusvalenze significative in caso di cessione.

L’operazione per l’addio del centrocampista francese ex Paris Saint Germain sarebbe già in via di svolgimento. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la mamma agente Veronique avrebbe avuto diversi contatti nelle ultime settimane con il Barcellona, per valutare la fattibilità di un trasferimento in Catalogna.

A Torino il transalpino ha sostanzialmente deluso: guadagna 7 milioni di euro netti all’anno e se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 20 milioni di euro il club bianconero darebbe il via libera alla cessione, che garantirebbe una importante plusvalenza.

Le due società godono di ottimi rapporti, e potrebbe anche essere intavolato uno scambio sulla falsariga di quello dello scorso anno tra Pjanic e Arthur. Su Rabiot c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti.

OMNISPORT | 03-04-2021 11:41