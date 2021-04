Serie A, super sabato: l'Inter vuole la fuga, Milan e Juve a caccia di risposte

La Serie A si riprende la scena dopo la sosta per le Nazionali con un super sabato pre-pasquale, in cui saranno impegnate tutte le squadre del massimo campionato italiano. Non senza timori per le positività registrate da diversi giocatori andati all’estero e per il focolaio Covid nella nazionale azzurra, il torneo riprende con i soliti temi: la fuga scudetto dell’Inter e la volata per la Champions League.

I nerazzurri di Conte (che in conferenza stampa è stato chiaro, “zitti e lavorare“), sono chiamati a riprendere la loro corsa nel posticipo serale contro il Bologna: il Biscione, che ha ritrovato Handanovic e De Vrij, negativizzati dal Covid, affrontano al Dall’Ara la prima di tre sfide in nove giorni che potrebbero decidere l’esito del campionato.

Il Milan proverà a mettere pressione alla capolista: la squadra di Pioli apre il turno alle 12.30 in casa contro la Sampdoria. I rossoneri cercano punti preziosi per la qualificazione in Champions, ma non hanno ancora abbandonato del tutto il sogno scudetto e in caso di vittoria si porterebbero a soli tre punti dai nerazzurri (seppur con due partite in più).

Cerca il riscatto la Juventus, attesa alle 18 a un derby ad alta tensione contro il Torino che potrebbe risultare decisivo anche per la panchina di Andrea Pirlo. I bianconeri, senza tanti giocatori a causa del Covid e per altre vicende extra campo, devono lottare per la qualificazione in Champions contro i granata affamati di punti salvezza.

A caccia di punti Champions sono l‘Atalanta impegnata contro l’Udinese, il Napoli in casa con il Crotone, la Roma, che arriva da due sconfitte consecutive, attesa a Reggio Emilia dal Sassuolo, e la Lazio, di scena all’Olimpico contro lo Spezia. In coda da sottolineare la sfida salvezza tra Benevento e Parma.

ore 12.30

Milan-Sampdoria

ore 15

Atalanta-Udinese

Benevento-Parma

Cagliari-Verona

Genoa-Fiorentina

Lazio-Spezia

Napoli-Crotone

Sassuolo-Roma

Ore 18

Torino-Juventus

Ore 20.45

Bologna-Inter

OMNISPORT | 03-04-2021 08:22