Mercato Juventus: senza Champions, in tanti faranno le valigie

La Juventus si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta interna nel big match con il Milan. La squadra di Andrea Pirlo, al momento, è fuori dalla Champions League, quando mancano solo tre partite al termine del campionato.

Nel post match, Andrea Pirlo si è preso tutte le colpe ma non sarà solo il tecnico bianconero a pagare nel caso in cui non dovesse arrivare il pass per la prossima Champions League. Probabile rivoluzione in arrivo.

A livello di rosa, si attende uno stravolgimento totale del centrocampo. Elementi come Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur e Arthur, dovessero arrivare delle proposte, quasi certamente farebbero le valigie.

Attenzione anche al fronte offensivo. Alvaro Morata, dopo un buon inizio, si è perso. Lo spagnolo, in prestito biennale dall’Atletico Madrid, potrebbe essere “invitato” a farsi da parte, con l’arrivo di un nuovo centravanti.

Da capire anche le posizioni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il primo (ha ancora un anno di contratto con i bianconeri), difficilmente resterà senza la vetrina Champions League, quella che è la sua competizione preferita.

La posizione di Paulo Dybala è avvolta nel mistero. Per tutta la stagione non è stato, di fatto, a disposizione. Il rinnovo è congelato, lui vorrebbe restare ma, davanti ad un’offerta congrua, potrebbe dire addio a Torino.

Anche a livello dirigenziale potrebbero arrivare delle novità. Il contratto di Fabio Paratici è in scadenza a fine stagione. Un suo rinnovo, senza la Champions League, non pare tanto scontato. Insomma, la Juventus starebbe pianificando un futuro anche senza Champions League.

OMNISPORT | 10-05-2021 08:15