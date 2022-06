10-06-2022 10:27

Non è un mistero che Filip Kostic sia in cima alla lista di Max Allegri tra i rinforzi della Juventus per la prossima stagione. Se è vero che le trattative per Pogba, già chiusa di fatto, e per Di Maria, ancora ostica, hanno portato e stanno portando via tempo alla dirigenza bianconera è altrettanto vero che il nome del serbo sarebbe ideale per il mercato bianconero. L’ultima novità arriva dal diretto interessato che via social si è sbilanciato sul proprio futuro scatenando ovviamente una ridda di commenti sulla rete.

Kostic alla Juve, il serbo si sbilancia in un video social

Galeotto fu il video, chi l’ha ripreso e il protagonista. Che poi è proprio Filip Kostic. Nel filmato il serbo è dal barbiere, con tanto di mantellina e sottoposta alla più classica delle sedute di barba e capelli. Lui non dice nulla ma, a una precisa domanda lui si sbilancia con una espressione che può essere interpretata come un vero e proprio indizio.

Fuori campo si sente una voce domandargli: “Prossima squadra?” e, un’altra ancora, rispondere “Juventus”. L’espressione di Kostic, a quel punto, pare emblematica: un bel sorriso che per molti equivale a un’ammissione del suo passaggio alla corte della Vecchia Signora. Il video è stato così pubblicato dal suo barbiere su Tik Tok.

Juventus: l’affare Kostic in dirittura d’arrivo

La Juventus è in continuo contatto con Lucci, procuratore di Filip Kostic, lo stesso di Cuadrado, Bonucci e Perin, per capire bene i costi dell’eventuale operazione. L’esterno d’attacco classe 1992 della nazionale serba e dell’Eintracht Francoforte è reduce dalla vittoria in Europa League e ha una valutazione di 15-20 milioni di euro. La Juve è arrivata a offrire 18 milioni mentre un accordo di massima per un triennale da 2,5 milioni col giocatore c’è già. Manca quello con i tedeschi, che però non potranno spingersi molto in alto senza prolungare l’attuale intesa in scadenza nel 2023.

Juve: il video di Kostic dal barbiere diventa virale, tifosi in festa

Fioccano i commenti su twitter: “Altro che giornali e programmi tv, io preferisco seguire il Calciomercato dai barbieri e parrucchieri. Mi sembrano molto più affidabili” oppure: “A me sembra quella risata come per dire “col c… che vado in quel club che non vale niente ora come ora” ma vi vedo tranquilli” e ancora: “Kostic perfetto per valorizzare Vlahovic e il suo più che probabile arrivo non esclude (anzi) l’arrivo di Di Maria ma mette la Juve in ulteriore posizione di forza nella trattativa con El Fideo…”

Scattano reazioni ironiche: “Sapete mica da chi va il Fideo a farsi i capelli??” oppure: “Va bene che Kostic lo ha quasi annunciato il barbiere, ma per Koulibaly come facciamo?” e ancora: “Diciamo no ai procuratori e si ai barbieri” e infine: “Mai e poi mai nella mia vita, avrei pensato di volere così bene ai barbieri”.

