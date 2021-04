Mercato, la Juve ci pensa: arriva una nuova proposta di scambio

Il prossimo mercato estivo sarà composto principalmente da scambi, a causa della difficile situazione finanziaria dei club causata dalla pandemia di Coronavirus. La Juventus su questo fronte sta lavorando su più tavoli, e a centrocampo una pedina privilegiata sembra essere Adrien Rabiot, arrivato a parametro zero dal Psg due anni fa e che in bianconero non ha mai convinto pienamente.

Gli uomini di mercato della Vecchia Signora, secondo quanto riporta Fichajes.net, stanno ragionando su una proposta di scambio arrivata dall’Inghilterra. Il Manchester United vuole farsi avanti per il centrocampista francese, e sarebbe pronto a mettere sul tavolo il cartellino di Donny van de Beek.

Il trequartista oranje è reduce da una stagione da dimenticare in Premier: il 23enne, arrivato dall’Ajax per oltre 40 milioni di euro e considerato uno dei talenti emergenti del calcio olandese, non ha mai convinto nei Red Devils e ha giocato pochissimo, tra infortuni e scelte tecniche di Solskjaer.

Il giocatore piace ai bianconeri e l’operazione di mercato potrebbe essere imbastita nei prossimi mesi. La Juventus si vuole liberare di un giocatore discontinuo e dall’ingaggio pesante da 7 milioni di euro, realizzando una plusvalenza importante e mettendo le mani allo stesso tempo su un giovane in cerca di rilancio, che tra l’altro avrebbe già chiesto allo United di essere ceduto.

Van de Beek è stato accostato nelle scorse settimane anche all‘Inter.

OMNISPORT | 09-04-2021 20:14