Mercato Milan: alle viste un colpo in Premier per il centrocampo

Nella sessione di calciomercato invernale che comincerà lunedì il Milan è una delle società più attese, sia per le cessioni (tra le quali le più probabili sono quelle di Duarte, Musacchio e Andrea Conti) sia soprattutto per gli acquisti. La necessità primaria per i rossoneri di Stefano Pioli è l’arrivo di un forte difensore centrale ed è noto che il principale favorito è Mohamed Simakan dello Strasburgo, ma anche a centrocampo e in attacco, specialmente per rimpiazzare eventuali infortunati, c’è bisogno di qualche rinforzo.

Inoltre c’è l’incognita Calhanoglu, che è in scadenza di contratto e vorrebbe rimanere ma non c’è ancora un’intesa tra la richiesta economica del fantasista turco (5 milioni di euro netti) e l’offerta del Milan (3,5), per cui il Milan potrebbe anche scegliere di disfarsene per trovare delle valide alternative. Una di queste, secondo Pianeta Milan, potrebbe essere Dani Ceballos, 24enne centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid, che da due stagioni è all’Arsenal in prestito, ma le “merengues” sarebbero intenzionate a riprenderselo già in questa sessione di mercato per poi cederlo ad altri.

Perché cederlo ad altri? Perché lo spagnolo non sta trovando spazio nei Gunners e quindi la cosa migliore per il giocatore sarebbe tornare a Madrid per poi partire subito verso altri lidi, e il Milan, che lo segue da qualche anno insieme alla Juventus, è uno dei club più interessati a questo ragazzo che è indubbiamente uno di quelli in grado di far alzare il livello di qualità sulla trequarti. Non solo, Ceballos si adatterebbe anche a giocare una ventina di metri più indietro, diventando un’alternativa a Kessié, Bennacer e Tonali. Potrebbe essere lui il primo colpo o uno dei prossimi affari di mercato di Paolo Maldini? Non ci resta che attendere qualche giorno.

