Mercato Milan, buone notizie per il primo colpo da Champions

Il Milan potrebbe aver blindato la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League, manifestazione che i rossoneri non giocano da sette anni, grazie al netto 3-0 in casa della Juventus.

Una vittoria che ha il volto sbarazzino di Brahim Diaz, la mossa a sorpresa di Stefano Pioli che all’Allianz Stadium ha schierato da titolare lo spagnolo tra le linee con Calhanoglu defilato a sinistra, mandando in tilt i piani di Andrea Pirlo.

Il gioiellino ex City, il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid, sarà uno dei punti fermi della prossima stagione del Milan, almeno secondo le intenzioni della società e dell’allenatore.

Prima di cantare vittoria, però, andrà convinto il Real Madrid a rinnovare il prestito per un’altra stagione o possibilmente lavorare per inserire un diritto di riscatto a favore del Milan. Impervia invece la strada della cessione a titolo definitivo.

Diaz, pupillo di Zidane, è stato infatti ceduto dai Blancos solo con la formula del prestito secco. Da mesi le parti sono in contatto, ma da Madrid non hanno ancora aperto alla possibilità che Diaz resti in Italia.

Decisivo potrebbe essere anche il parere del giocatore e allora, secondo quanto riporta ‘As’, arriva un’altra buona notizia per il Milan perché Diaz avrebbe già fatto pervenire la propria preferenza, quella di prosegire il processo di crescita in Serie A.

Discorso leggermente differente per Diogo Dalot, l’altra rivelazione della stagione del Diavolo, anch’egli non di proprietà del Milan, visto che il suo cartellino appartiene al Manchester United.

Anche in questo caso i rossoneri hanno potuto strappare solo un prestito secco, ma qui la situazione è più chiara. Lo United vuole vendere il giocatore a titolo definitivo e ha già fissato il prezzo a 20 milioni. Il Milan ci pensa, ma deve fare in fretta, perché sulle tracce del portoghese c’è anche il Napoli.

OMNISPORT | 12-05-2021 18:12