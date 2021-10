Mercato Milan: c'è chi ha le valigie pronte e chi sta per firmare

Momento di pausa. In campo la Nazionale. C’è tempo per pensare ad altro, in particolare ai tanti nodi da sciogliere in casa rossonera, soprattutto legati ad alcuni giocatori in scadenza di contratto.

Come noto, la questione più spinosa riguarda il futuro di Franck Kessié. Al momento un suo addio pare probabile, anche alla luce dello stallo nella trattativa tra la dirigenza e l’agente dell’ivoriano.

Un altro giocatore in scadenza di contratto a fine stagione è Alessio Romagnoli. L’ex difensore della Roma non ha molto spazio in rossonero e un suo addio non è da escludere (attenzione alla Juventus).

Anche Andrea Conti pare destinato a chiudere la sua avventura al Milan. Discorso inverso per Simon Kjaer che è già a buon punto per firmare il nuovo accordo con il Diavolo.

Tuttavia, il nodo centrale riguarda la decisione sulla conduzione tecnica del club. Stefano Pioli sta facendo benissimo ed è ben visto sia dalla società che dai giocatori.

In scadenza di contratto a fine stagione, l’allenatore rossonero resterebbe volentieri alla guida del Diavolo. La sensazione è che molto dipenderà dai risultati della stagione in corso.

Stefano Pioli, ad oggi, ha raggiunto traguardi importanti ma non ha ancora vinto un trofeo (sia con il Milan, sia in carriera). Portare a casa un titolo significherebbe rinnovo garantito al 100%.

