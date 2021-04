Mercato Milan: Ibra resta ma con una nuova punta

Il Milan non può più sbagliare. C’è un pass per la prossima Champions League. Serve l’aiuto di tutti quanti, a partire da Zlatan Ibrahimovic, il leader incontrastato della squadra allenata da Stefano Pioli.

Lo svedese, per dare anche una scossa all’ambiente, pare aver già dato la sua disponibilità per restare anche il prossimo anno. Non gli dispiacerebbe rigiocare la Champions League con la casacca del Diavolo.

Secondo il Tuttosport, l’accordo per il rinnovo di Re Zlatan si sarebbe trovato sulla base di sette milioni di euro d’ingaggio. da definire solo le modalità di pagamento, individuando la parte fissa e quella legata ai vari bonus.

Con la conferma di Zlatan Ibrahimovic (se resterà, giocherà nel Milan a 40 anni come Paolo Maldini e Billy Costacurta), la società rossonera potrà poi concentrarsi sugli altri casi spinosi, a partire da quello legato al futuro di Gigio Donnarumma.

Tuttavia, diverse indiscrezioni di mercato parlano di un Diavolo intenzionato a cercare anche un altro attaccante, da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Considerata l’età dello svedese, avere un altro grande centravanti farebbe comodo.

Il nome caldo sarebbe quello del Gallo Belotti. L’avventura del bomber della Nazionale al Torino potrebbe concludersi al termine della stagione in corso e il Milan sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante (il contratto dell’attaccante granata scade nel giugno del 2022).

Chiaramente, per intavolare una tratattiva con il Torino per Andrea Belotti, servirà almeno una cessione importante. Potrebbe essere Hakan Calhanoglu il giocatore sacrificato per portarsi a casa il Gallo.

OMNISPORT | 06-04-2021 09:41