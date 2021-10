Mercato Milan: in dirittura d'arrivo il rinnovo di un big

26-10-2021 16:45

In vista della sfida di San Siro di questa sera tra i rossoneri e il Torino, per il Milan è sempre tempo di calciomercato. Ovviamente le trattative sono a tutto tondo: acquisti, cessioni, ma anche rinnovi da concretizzare.

Contratti da rinnovare

E in quest’ultima tipologia di trattativa sono coinvolti calciatori cardine della squadra, che sono in scadenza di contratto nel 2022 o anche più avanti e che, in teoria, la società dovrebbe tenersi stretta visto come si sta comportando la squadra, almeno in campionato, perché la Champions League è un discorso a parte.

Kessiè verso l’addio

Per esempio, Franck Kessié ha il contratto in scadenza a giugno e la telenovela sul suo rinnovo va avanti da mesi senza che sia stato trovato un accordo a causa della grande distanza che c’è tra domanda e offerta. La sensazione sempre più concreta è che si vada verso l’addio, così come già capitato con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Anche Romagnoli in bilico

E’ in bilico anche la situazione di Alessio Romagnoli, anche se qui la volontà della dirigenza di trattenere il calciatore è più evidente, malgrado sia assistito da Mino Raiola, che recentemente ha attaccato duramente i rossoneri per il silenzio sui fischi a Donnarumma, un altro suo assistito, nella partita della Nazionale al Meazza contro la Sampdoria.

Accordo vicino per Kjaer

La buona notizia, riportata da calciomercato.com, è invece che il Milan sta per concretizzare il rinnovo di Simon Kjaer. Il difensore centrale danese dovrebbe infatti firmare nelle prossime settimane un rinnovo fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva e uno stipendio che passerebbe da 1,2 a 1,5 milioni di euro a stagione. Malgrado non sia più giovanissimo, 32 anni, per la retroguardia rossonera sarebbe un bel colpo a medio termine.

