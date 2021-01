Mercato Milan, Maldini ci ha preso gusto: altri due colpi

Il Milan corre forte, sia in campionato che sul mercato. Dopo aver spazzato via il Cagliari con una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo è tornato a concentrarsi su cosa serve a questa squadra per migliorare ulteriormente.

Ad oggi, il Milan è la società regine del mercato invernale. Dopo l’acquisto di Soualiho Meitè (esordio in maglia rossonera a Cagliari), è stato ufficializzato anche l’arrivo dell’ex bianconero Mario Mandzukic.

Tuttavia, Paolo Maldini non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nel mirino ci sono altri due colpi di mercato, entrambi per completare il pacchetto difensivo. Si punta a due giocatori di grande prospettiva.

Il primo risponde al nome di Fikayo Tomori. Il Chelsea, proprietario del cartellino del giovane difensore, avrebbe già dato il suo ok per il prestito al Milan. Il classe 1997 è un difensore moderno, in grado di ricoprire più ruoli con grande padronanza dei propri mezzi.

Per l’ufficialità di Fikayo Tomori mancherebbe davvero pochissimo. In particolare, l’entità della cifra legata al diritto di riscatto del giocatore. Il Chelsea vorrebbe tutelarsi con un riscatto decisamente alto (30/35 milioni di euro).

Paolo Maldini, nel frattempo, starebbe valutando anche le possibilità di arrivare a Junior Firpo, giocatore in forza al Barcellona e destinato, salvo sorprese, a lasciare i blaugrana. Il classe 1996 sta faticando a trovare spazio e starebbe valutando altre opzioni.

Milan che, allo stesso tempo, pensa anche alle cessioni. Il passaggio di Andrea Conti al Parma è ormai questione di ore. L’ex atalantino andrà ai ducali con la formula del prestito con obbligo di riscatto attorno ai sette milioni di euro.

OMNISPORT | 19-01-2021 09:00