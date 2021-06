Mercato Milan: nel mirino un fantasista della Premier League

Secondo quanto riportato oggi da “La Gazzetta dello Sport”, indiscrezione ripresa anche da Pianeta Milan, il club rossonero avrebbe seriamente nel mirino Hakim Ziyech, 28enne trequartista marocchino in forza nell’ultima stagione al Chelsea dopo aver passato quattro anni all’Ajax. Ziyech è nato in Olanda, di cui ha anche il passaporto, e prima dell’approdo ai Lancieri è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Heerenveen e ha trascorso due stagioni al Twente.

Il patron dei Blues neo campioni d’Europa Roman Abramovich ha staccato un assegno da 40 milioni di euro la scorsa estate per portare il fantasista a Londra con un contratto da 7 milioni di euro netti annui fino al 2025. Ma Ziyech non ha trovato spazio con l’arrivo di Thomas Tuchel, pertanto vorrebbe andarsene subito.

Ecco che quindi il Milan, ma anche il Napoli, lo hanno messo tra i loro obiettivi ma, sempre secondo la rosea, il marocchino preferirebbe i rossoneri. Tuttavia l’operazione che lo porterebbe a Milano prevederebbe solo il prestito e quindi una trattativa tra la dirigenza milanista e quella dei Blues non sarebbe facile da avviare.

Ziyech però piace molto a Stefano Pioli e, con la sua esperienza internazionale, garantirebbe un punto di forza notevole, fatto di gol, assist e gioco di qualità, a un club che si riaffaccia in Champions League. Tuttavia le risorse economiche, come per tutti gli altri club, sono limitate, e il Milan non intende certo darsi a spese folli: con tanti altri obiettivi nel mirino, bisognerà muoversi con grande attenzione.

