Mercato Milan: nome nuovo per l'attacco, ma prima due cessioni

Milan al lavoro per mettere a disposizione di Stefano Pioli un giovane attaccante di grandi prospettive. Dopo il flop della trattativa con il Santos per Kaio Jorge (la Juventus si è accordata con la punta brasiliana e ha battuto i rossoneri), gli uomini di mercato del Diavolo stanno valutando un nuovo nome: Randal Kolo Muani, attaccante 22enne del Nantes che ha giocato con la Nazionale olimpica della Francia a Tokyo 2020.

Il giocatore, che sarebbe affiancato da due attaccanti esperti come Zlatan Ibrahimovic e il connazionale Olivier Giroud, piace a Paolo Maldini e Frederic Massara per la sua duttilità e la sua capacità di agire non solo da punta centrale ma anche da attaccante esterno o da seconda punta.

In questa stagione Randal Kolo ha disputato 37 partite di Ligue 1, segnando nove reti e mettendo a segno 8 assist. Tra le pretendenti anche il Southampton, che da tempo ha chiesto informazioni al Nantes.

L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2022, e potrebbe lasciare il club francese a prezzo scontato: ora la sua valutazione è intorno ai 10 milioni di euro, ma potrebbe scendere se non troverà un accordo con la società transalpina.

Il Milan prima di fare la sua mossa deve però cedere per liberare spazio in attacco: secondo la Gazzetta dello Sport, sia Jens-Petter Hauge sia Rafael Leao sono a un passo dall’addio. Il norvegese è cercato dall’Eintracht Francoforte e dal Wolfsburg, il portoghese ha invece pretendenti in Premier League ed è valutato non meno di 25 milioni di euro.

OMNISPORT | 29-07-2021 11:25