Mercato Milan: novità sul rinnovo di Calhanoglu

Il Milan è pronto a cogliere tutte le occasioni del mercato invernale per migliorare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli e provare a continuare nel magico momento che vale il primo posto in classifica.

Come è noto, il Diavolo sta cercando di risolvere il “caso Hakan Calhanoglu”. Il contratto del fantasista turco è in scadenza il prossimo mese di giugno ma la società rossonera sta facendo di tutto per trattenerlo a Milano.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la distanza tra le parti sarebbe ancora considerevole. Il Milan avrebbe messo sul piatto una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione ma l’entourage del giocatore ne vorrebbe cinque all’anno (più bonus).

La speranza dei tifosi rossoneri è che si possa trovare un accordo a metà strada. Da capire anche la durata del nuovo contratto. Hakan Calhanoglu è ancora piuttosto giovane (classe 1994), quindi l’idea sarebbe quella di formalizzare un accordo pluriennale.

Oltre alla questione legata al rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu, il Milan starebbe valutando l’opzione di acquistare un vice Zlatan Ibrahimovic (al momento lo svedese è ancora fermo ai box per infortunio).

Tantissimi i nomi in gioco. Oltre a Luka Jovic, in forza al Real Madrid, attenzione alle piste che portano a Odsonne Edouard del Celtic e al giovanissimo Gianluca Scamacca che tanto bene sta facendo con il Genoa.

Insomma, giornate intense per la società rossonera e per Paolo Maldini. Il Milan sta andando alla grande e punta a continuare a brillare, provando a trattenere i migliori giocatori che ha e inserendone di nuovi.

OMNISPORT | 28-12-2020 09:50