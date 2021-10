Mercato Milan: spunta una nuova opzione per il futuro di Kessié

Il tempo trascorre e la trattativa per il rinnovo di Franck Kessié non decolla. La telenovela va avanti da diversi mesi e, a questo punto, la possibilità che l’ivoriano venga ceduto a gennaio pare elevatissima.

Il Milan, come dichiarato da Paolo Maldini, ha provato a relazionarsi con l’agente del nazionale ivoriano per oltre un anno, senza tuttavia riuscire a sbloccare la trattativa e arrivare alla classica fumata bianca.

Nessuno, in casa rossonera, vuole rivivere gli addii dolorosi e, soprattutto, a parametro zero di Gigio Donnarumma (finito al PSG) e Hakan Clahanoglu, nuovo giocatore dell’Inter.

Diverse le opzioni sul tavolo per quanto concerne il futuro di Franck Kessié. Tra le tante ci sarebbe anche un forte interessamento del Barcellona, alla ricerca di rinforzi per salvare la stagione in corso e ricostruire per il futuro.

Secondo il Mundodeportivo, il Barcellona sarebbe molto interessato a Franck Kessié, giocatore che, per caratteristiche, farebbe molto comodo alla squadra al momento allenata da Ronald Koeman.

Il Barça, per restare all’interno del Fair Play finanziario, avrebbe a disposizione una cifra che oscilla tra i 16 e i 20 milioni di euro. Probabile che verrà fatta un’offerta al Milan per avere Franck Kessié a gennaio.

Piuttosto che perderlo a zero a giugno 2022, il Diavolo ascolterà tutte le proposte che giungeranno, compresa l’eventuale proposta del Barcellona.

