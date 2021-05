Mercato Milan: Paolo Maldini cambia obiettivo in attacco

Il Milan ha fatto la sua mossa per Amine Adli, attaccante esterno del Tolosa finito nel mirino del club rossonero. Secondo la stampa francese, il Diavolo avrebbe anticipato le altre pretendenti presentando al giocatore classe 2000 un’offerta di contratto.

Secondo le indiscrezioni, il club rossonero vuole chiudere in fretta anche l’accordo con il club transalpino, che per il giocatore chiede dai 10 ai 15 milioni di euro.

Prodotto del vivaio del Tolosa, Adli è stato quest’anno uno dei migliori elementi del club occitano, che sta lottando per tornare in Ligue 1, ed è stato eletto miglior giocatore della seconda divisione francese dall’UNFP, il sindacato dei calciatori professionisti francesi.

Sulle tracce del giocatore ci sono anche l’Olympique Marsiglia, il Bayer Leverkusen e altri club della Bundesliga, ma Maldini e Massara si sono portati avanti con un’offerta vicina ai 10 milioni di euro, riporta calciomercato.com.

L’arrivo del giocatore è comunque condizionato da cosa succederà nell’ultima giornata di campionato: una mancata qualificazione in Champions League influenzerebbe sicuramente i piani di mercato del Milan, e l’ingaggio di Adli potrebbe passare in secondo piano.

In grado di giocare sia sulla trequarti che in fascia, Adli ha disputato 33 partite in questa stagione, andando a segno 8 volte e firmando 7 assist.

