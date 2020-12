Mercato Milan: possibile un doppio affare con l’Anderlecht

Ormai parecchi club italiani stanno pescando talenti nel campionato belga, che da questo punto di vista è ultimamente molto ricco. Il Napoli e la Lazio vi hanno prelevato nel recente passato Koulibaly, nel 2014, e Milinkovic-Savic, nel 2015, entrambi dal Genk. Ma lo stesso Milan, lo scorso gennaio, ha acquistato dall’Anderlecht Alexis Saelemaekers, visto all’inizio con una certa diffidenza ma che piano piano si è conquistato meritocraticamente il posto da titolare, inoltre è costato solamente 7,5 milioni di euro.

E proprio con il prestigioso club della Regione di Bruxelles-Capitale si pensa a concludere un paio di affari per rinforzare ulteriormente la rosa di Pioli, notoriamente bisognosa di un difensore centrale, ma si pensa ad aggiunte anche in attacco e, in questo caso particolare, soprattutto a centrocampo. I nomi che sarebbero nel mirino dell’area scout rossonera capitanata da Moncada, come riporta calciomercatonews.com, sono quelli di Marco Kana e di Albert Sambi Lokonga.

Il primo è un mediano classe 2002 con ottime doti difensive, finora accostato soprattutto al Napoli, che ha già collezionato oltre 20 presenze tra i professionisti tra la stagione in corso e quella passata, il suo cartellino può valere circa 7 milioni di euro. Più costoso invece quello di Lokonga, classe 1999, che come Kana è anche lui di origini congolesi ma di nazionalità belga ed è un centrocampista bravo a difendere ma anche ad impostare ed è considerato uno degli uomini nuovi più promettenti del calcio belga. Visti gli ottimi rapporti tra Milan e Anderlecht e visto il precedente di Saelemaekers, sembra che per i rossoneri valga la pena seguire questa doppia pista e, per i tifosi del Diavolo, tenerla d’occhio.

OMNISPORT | 30-12-2020 15:30