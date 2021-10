Mercato Napoli: "C'è una promessa", colpo di gennaio scatena i tifosi

Un rinforzo per puntare dritti allo scudetto. Il mercato del Napoli guarda a gennaio per rinforzare un organico già di per se forte come sta dimostrando l’inizio di questo campionato, ampliando le scelte a disposizione di Spalletti visto che il ko in Europa League potrebbe aver messo in discussione le rotazioni in alcuni reparti. Nelle ultime ore un nome su tutti gravita intorno alle trattative azzurre ma sul suo possibile arrivo la tifoseria napoletana si spacca nei commenti social.

Nandez, addio Cagliari: “Giulini ce lo ha promesso” le parole dell’agente

Doveva andare all’Inter, poteva andare al Tottenham o comunque in Premier. Alla fine Nathan Nandez è rimasto al Cagliari. Ma non convinto del tutto dal restare nella squadra isolana. Per questo motivo il suo agente Pablo Bentancur ha voluto parlare a chiare lettere del futuro prossimo del giocatore sudamericano:

“Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente del Cagliari ci ha dato la sua parola, Giulini ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento”.

Nandez al Napoli, l’agente: “Sarei felice”

Nel prosieguo dell’intervista l’agente di Nandez si è sbilanciato sulle destinazioni del calciatore e ha parlato apertamente di Napoli in cima ai desideri suoi e del suo assistito: “Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Costo? C’e’ una clausola da 36 milioni – rivela Bentancur -, ma il presidente Giulini ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”.

Napoli, tifosi divisi sull’arrivo di Nandez: “Magari vs Non ci serve”

Non c’è unanimità di gradimento sul possibile arrivo di Nandez al Napoli a gennaio. Nessuno dei tifosi azzurri che si è espresso sui social ne mette in discussione il valore ma in molti credono che la squadra di Spalletti abbia bisogno di altro dal mercato, almeno a gennaio. I commenti sono i più disparati. “Gran bel calciatore, ma ora lì siamo coperti e se ci sono soldi sappiamo cosa serve da 5 anni” scrive un tifoso, un altro scrive “Al limite potrebbe essere preso ora per poi farlo venire a giugno. Ad oggi non ci sono spazi ne a livello di lista ne tattico”.

Nandez al Napoli, parola ai tifosi. “Si gioca coi 5 cambi,a parte che non verrà mai per un discorso economico,ma servirebbe da affiancare ad Anguissa” scrive qualcuno a cui però si contrappone un altro tifoso: “Nandez Zielinski Anguissa Demme Fabian Ruiz. Sarebbe tra i reparti più forti al mondo”. Mentre come sempre c’è chi si sbilancia con un’analisi tecnico/tattica: “Ma Nandez sulla trequarti per cosa? Ahahaha ma mica si gioca con le figurine? Il trequarti deve essere l’uomo dell’ultimo passaggio o comunque estremamente dotato tecnicamente ecco perché Zielinski/Elmas. Nandez serve solo per dare quantità al reparto non per la qualità, non serve”.

SPORTEVAI | 02-10-2021 09:26