Meret campione d'Europa con zero minuti giocati: è l'unico degli Azzurri

Nella rosa dell’Italia che oggi si è risvegliata con l’alloro continentale in testa, c’è un giocatore diventato campione d’Europa senza aver mai offerto il proprio contributo in campo: il terzo portiere Alex Meret, mai utilizzato da Roberto Mancini durante la rassegna itinerante.

Nulla di strano – d’altronde non è nemmeno il primo caso del genere – tranne che per un particolare: l’estremo difensore del Napoli è infatti l’unico a non aver collezionato nemmeno un minuto.

Tutti gli altri 25 compagni sono stati impiegati almeno una volta dal commissario tecnico, compreso Salvatore Sirigu: il portiere del Torino è subentrato a Donnarumma nel finale di Italia-Galles, ultimo match del girone che ha consegnato la certezza aritmetica del primo posto.

Per Meret invece non c’è stato spazio, complice lo sviluppo degli eventi nelle successive partite che non ha permesso a Mancini di concedersi il lusso di schierare tutti i giocatori a sua disposizione, come probabilmente avrebbe voluto.

Tutto ciò non ha comunque impedito a Meret di prendere parte ai festeggiamenti assieme agli altri protagonisti della cavalcata azzurra: avrà tempo e modo di dimostrare il proprio valore tra i pali della Nazionale, dopo averlo fatto con successo al Napoli dove si appresta a ricevere i gradi da titolare in vista della prossima stagione.

OMNISPORT | 12-07-2021 10:59