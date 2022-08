Mertens alla Juventus? La reazione clamorosa dei tifosi del Napoli

02-08-2022 12:50

La prospettiva è concreta, i contatti sono in corso. Non è detto che il belga accetti, sia chiaro. La Juventus, però, lo vuole fortemente ed è tornata prepotentemente alla carica. A Mertens, che il presidente del Napoli De Laurentiis ha ufficialmente scaricato qualche giorno fa, la Vecchia Signora è arrivata a offrire addirittura cinque milioni netti d’ingaggio. Più del doppio di quanto “Ciro” aveva chiesto al club partenopeo per rinnovare. Cosa farà il belga, accetterà la proposta in arrivo da Torino entrando ufficialmente nel club dei “traditori”?

Mertens, l’offerta della Juve è la più alta di tutte

Un club a cui, in tempi recenti, si sono iscritti diversi ex idoli del San Paolo (oggi Maradona) come Gonzalo Higuain o lo stesso Maurizio Sarri. E, viaggiando un po’ indietro nel tempo, Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro. Come accoglierebbe Napoli il passaggio di “Ciro” agli acerrimi rivali? In realtà Mertens ha già detto no alla Juve. Lo ha fatto un mese fa, quando però era ancora in ballo un possibile rinnovo last minute col Ciuccio. Adesso è diverso. E, a Salernitana, Anversa e i turchi del Trabzonspor, non è che il folletto fiammingo abbia altre offerte.

L’appello di Nino D’Angelo: “Ciro, vai all’estero”

Netta la presa di posizione di un tifoso vip del Napoli, il cantante Nino D’Angelo, in un’intervista concessa a Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport: “Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di quella che ci ha arrecato il passaggio di Higuain ai bianconeri. Dries si è professato figlio di questa città, a più riprese e per tanti anni; quindi mi auguro che possa continuare la sua carriera all’estero, come farà Koulibaly. Così avrà tutta la nostra riconoscenza, proprio come Kalidou”.

Mertens alla Juve? Tifosi napoletani scatenati

Insomma, meglio all’estero che a Torino. Opinione condivisa peraltro dalla maggior parte della tifoseria partenopea. “Hai tentato di restare a Napoli fino all’ultimo … ti apprezzo sempre, ma non mi piace proprio che sarai lì”, ammette Lia. “Per favore vai ovunque tranne che alla Juve“, l’appello di Ciro. Ma c’è anche chi la pensa diversamente, come Tommaso: “Se fosse vero mi farebbe piacere per lui, non sarebbe uno schiaffo al Napoli bensì alla dirigenza becera che poco o nulla ha prodotto per trattenere un campione di grande livello. Alla faccia della riconoscenza”. O come Pino: “Per come è stato trattato da adl è spalletti… Adesso può andare dove vuole è fa bene noi tifosi veri capiremo”.

