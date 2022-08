Mertens, il colpo di scena sul suo futuro

04-08-2022 20:09

Colpo di scena sul futuro di Dries Mertens.

Dopo l’addio al Napoli e il ‘no grazie’ alla proposta della Juventus, l’attaccante belga sembra essere a un passo dalla sua nuova squadra. Come riportato nelle ultime ore, Mertens starebbe infatti discutendo il suo passaggio al Galatasaray. Il club turco gli avrebbe offerto un ingaggio di circa 3,5 milioni all’anno. Nonostante i giallorossi non disputeranno alcuna competizione europea – lo scorso campionato l’hanno infatti chiuso in tredicesima posizione – l’ex centravanti del Napoli sembrerebbe propenso ad accettare.

Nelle scorse ore, tramite il suo profilo Instagram, Mertens aveva salutato i tifosi azzurri: “Cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato, sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi”. L’attaccante, che in 9 anni ha segnato 148 reti, aveva poi aggiunto: “I record e le vittorie saranno nei libri ma le persone e la città rimmarranno per sempre nel mio cuore. Sono molto orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà sempre un napoletano. Io non sono nato qua come lui, ma per nove anni Napoli è stata la terra mia e sappiamo tutti che la città fa sempre parte del mio sangue. Per questo ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo, così posso tornare il più possibile qui. Alla società, ai miei colleghi, agli allenatori, ai tifosi e amici e ogni napoletano posso solo dire una parola, ‘grazie’. La mia partenza non è andata come ho voluto anche io ma non è un addio, solo un arrivederci”.

