Messi, il gesto sfuggito all'arbitro fa infuriare il Liverpool

Nelle ultime ore sta circolando su tutti i social il video dell'azione che ha poi portato al terzo gol del Barcellona contro il Liverpool nella gara di semifinale di Champions League. Nel video sembra che Messi tiri un pugno in faccia a Fabinho mentre l'arbitro Kuipers aveva comandato un calcio di punizione per i blaugrana. L'episodio ha scatenato l'ira dei tifosi del Liverpool che hanno indetto una petizione online per squalificare l'argentino: "Messi si è preso un calcio di punizione per aver dato un pugno in testa a Fabinho e lo ha segnato. La UEFA dovrebbe dargli un'occhiata".

Sulla punizione comandata da Kuipers proprio Messi ha disegnato una traiettoria imparabile per Alisson che ha stupito anche Mario Balotelli. L'attaccante dell'Olympique Lione durante la sfida tra Reds e blaugrana ha pubblicato una Instagram story che recita: "leomessi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve", con un chiaro riferimento a Cristiano Ronaldo.

Diversi tifosi hanno poi commentato e Balotelli ha replicato: "E la gente che scrive che il 7 della Juve è più forte di me? Grazie al c… Chi si paragona con lui. Loro due sono i più forti al mondo ma Messi ragazzi è di un altro pianeta".

Il fuoriclasse del Barcellona ha firmato così il suo seicentesimo gol, raggiungendo l'asso portoghese. Proprio sulla rivalità tra i due è intervenuto Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Per Cristiano è un bello stimolo. Messi l'ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori. Non so per quanto tempo andranno avanti soprattutto per quanto riguarda Messi, su Cristiano posso dire che ha ancora anni davanti a sé. Quando smetteranno sarà difficile trovare altri Messi o Ronaldo. Ci saranno calciatori bravi che cresceranno e ne nasceranno altri. Sicuramente non uguali, ma diversi e forti".

Il numero 10 argentino aveva così commentato la gara contro la squadra di Klopp: "Potevamo segnare di più, e non è finita. Ma dobbiamo essere felici di questa partita. E' stata una rete spettacolare. Ma sono stato anche fortunato a pescare quell'angolo. Nel primo tempo siamo stati superiori, poi loro hanno creato diverse occasioni in cerca del gol che li avrebbe rassicurati: siamo stati bravi a resistere, e poi andare a cercare la seconda rete dopo la sofferenza".



SPORTAL.IT | 02-05-2019 18:01