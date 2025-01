Milan a Zagabria da Cannavaro senza il tifo degli ultrà: il motivo della protesta

La Curva Sud ha annunciato che non seguirà la squadra di Conceiçao sul campo della Dinamo Zagabria per protestare contro la modalità di vendita dei biglietti

Il Milan affronterà la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro senza il supporto degli ultrà: la Curva Sud ha annunciato che non seguirà la trasferta in Champions League della squadra di Sergio Conceiçao per protestare contro la modalità di vendita dei biglietti.

Milan, Girona e Dinamo Zagabria decisive per la Champions

È un momento delicato nella stagione del Milan, chiamato a risollevarsi in campionato e a completare la qualificazione alla fase successiva della Champions League dopo i 12 punti raccolti nelle prime 6 giornate del girone unico. Fondamentali saranno le prossime due gare in Europa, contro avversari decisamente alla portata: il 22 gennaio il Girona arriverà al Meazza, mentre il 29 gennaio il Milan sarà ospite della Dinamo Zagabria allenata da Fabio Cannavaro. In Croazia, però, i rossoneri dovranno fare a meno del sostegno dei propri ultrà.

Milan, gli ultrà della Curva Sud non saranno a Zagabria per protesta

I tifosi della Curva Sud, infatti, hanno comunicato oggi con una nota ufficiale che non prenderanno parte alla trasferta di Zagabria per protestare contro le modalità di vendita dei biglietti scelta dal club.

“Viste le nuove modalità di gestione della biglietteria nelle trasferte europee, che non permettono ai gruppi di preparare la trasferta come è sempre stato fino a oggi, a Zagabria la tifoseria organizzata non sarà presente – si legge nella nota degli ultrà del Milan, pubblicata su Instagram – Con l’auspicio che la società trovi al più presto una soluzione per consentire a chi è sempre andato in giro tutto l’anno in Italia e in Europa di continuare a organizzare le trasferte per essere sempre al fianco del nostro amato Milan”.

Gli scontri tra ultrà prima di Milan-Dinamo Zagabria

L’assenza degli ultrà del Milan potrebbe risultare però una buona notizia per l’ordine pubblico. Prima della gara di andata dello scorso 14 settembre, infatti, due tifosi della Dinamo Zagabria furono aggrediti, con uno di loro ferito da una coltellata al gluteo. Inoltre 14 ultrà croati vennero fermati e denunciati perché trovati in possesso di bastoni e altri oggetti contundenti. In trasferta i tifosi del Milan sarebbero dunque stati esposti a possibili vendette da parte dei supporter della Dinamo.