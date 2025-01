Milan, ansia per le condizioni di Pulisic, Morata e Thiaw: a Conceicao la formazione per la Juve la fa l’infermeria

Buone e cattive notizie dall'infermeria per il Milan in vista del big match contro la Juventus: Thiaw non ci sarà, Pulisic in dubbio, Morata non ha niente di grave, ma salterà lo stesso la sfida

Il recupero della sfida di Serie A contro il Como non ha solo portato in dote a Sergio Conceicao i primi tre punti in campionato dopo il pareggio all’esordio contro il Cagliari, ma anche tre nuovi infortuni proprio a pochi giorni dal big match contro la Juventus in programma sabato 18 gennaio. Contro i lariani l’allenatore portoghese è stato infatti obbligato a sostituire Alvaro Morata, Christian Pulisic e Malick Thiaw, tutti e tre per problemi muscolari per i quali sono stati sottoposti subito a test medici, che hanno portato buone e cattive notizie ai rossoneri.

Milan, sospiro di sollievo per Morata e Pulisic

Partiamo dalle buone notizie: gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti Alvaro Morata e Christian Pulisic fortunatamente hanno escluso lesioni. Per i due componenti del reparto offensivo del Milan costretti a uscire a fine primo tempo della sfida contro il Como si tratta solamente di un affaticamento muscolare, che potrebbe però comunque impedirli di essere presenti per la sfida alla Juventus di sabato 18 gennaio.

Anzi, chi certamente contro la Juve non ci sarà proprio l’ex della sfida Morata, che anche in caso di recupero non potrà essere presente essendo squalificato per una giornata dopo aver ricevuto il quinto giallo stagionale contro il Como. In dubbio invece la presenza di Pulisic contro i bianconeri. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno ed è possibile che Sergio Conceicao decida anche di non rischiare il trequartista statunitense e aspettare il suo pieno recupero.

Brutte notizie per Thiaw: c’è lesione

Arriviamo ora invece alla brutta notizia, quella riguardante Malick Thiaw. I test medici in questo caso hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro, che lo terrà lontano dai campi per almeno altri 7-10 giorni, dopo i quali le sue condizioni verranno rivalutate con nuovi esami strumentali. Certa quindi l’assenza di Thiaw contro i bianconeri.

Il probabile undici titolare contro la Juve

Con Morata assente toccherà a Tammy Abraham – più difficile che scelga di puntare su Francesco Camarda – reggere il peso dell’attacco dei rossoneri, mentre al posto di Thiaw dovrebbe tornare titolare Mattia Gabbia. In caso Pulisic non dovesse recuperare in tempo, al suo posto è pronto a scendere in campo Alex Jimenez.

Per il resto la formazione contro la Juve non dovrebbe subire grandi stravolgimenti, com Emerson Royal, Tomori e Theo Hernandez a completare la difesa, Musah e Fofana in mezzo al campo e Reijnder e Leao insieme, appunto, a uno tra Pulisic e Jimenez dietro alla punta inglese.

La probabile formazione del Milan contro la Juventus: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez/Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.