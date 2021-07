Milan, affare in bilico: che mazzata per i tifosi rossoneri

Nella giornata di ieri si è parlato di un Milan scatenato sul mercato, tre colpi chiusi in poco più di 24 ore con l’arrivo in rossonero di Olivier Giroud, il rinnovo del prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid (atteso oggi a Milano) e la chiusura della trattativa con il Monaco per assicurarsi le prestazioni dell’esterno franco-senegalese Fodé Ballo-Touré, scelto per far rifiatare Theo Hernandez. Il classe ’97 era sarebbe dovuto sbarcare in città nella tarda serata di ieri e oggi avrebbe dovuto sostenere le visite.

Ballo-Touré, il motivo dietro il rallentamento improvviso

In realtà, le visite mediche di questa mattina sono state annullate, anzi, a Milano di Fodé Ballo-Touré non si è vista nemmeno l’ombra. Così, quella che per circa 4,5 milioni di euro sembrava una trattativa ormai chiusa ha assunto le sembianze di un vero e proprio giallo. Secondo le prime indiscrezioni, i motivi dietro questo cambio di programma improvviso sarebbero da ricercare nella necessità dei due club di trovare l’intesa per perfezionale alcuni piccoli dettagli. Una situazione che non dovrebbe compromettere il finale un’operazione ormai chiusa. L’arrivo del difensore è solo rimandato e, salvo clamorosi colpi di scena, a breve Ballo-Touré vestirà il rossonero.

Ballo-Touré e vecchi fantasmi rossoneri

Il contrattempo ha, però, lasciato con il fiato sospeso i tifosi rossoneri e riportato alla mente di molti alcuni episodi simili, conclusisi poi non al meglio per il Milan. Sui social moltissimi i commenti di preoccupazione, dettati dall’ansia di veder saltare un affare che sembrava ormai chiuso. Tanti i tifosi che ricordano l’affaire che nell’estate 2009 costrinse il Milan a rinunciare ad Aly Cissokho. C’è chi scrive: “Si scoprirà che anche questo ha i denti storti”, “Cissokho 2 La Vendetta” e chi chiede: “Dentista indisponibile?“.

Ballo-Touré in bilico, tifosi del Milan increduli

Non mancano ovviamente i commenti increduli: “Roba da matti…“, “Mai vista una cosa del genere” e ancora: “io sono senza parole, mah!“. “Come quella volta che dovevo fare esami del sangue e mi dimenticai il tesserino sanitario a casa”, scherza qualcuno. C’è poi chi sottolinea: “Fisico non credo, non ha manco preso l’aereo per fare le visite”. E chi twitta: “Non è un buongiorno senza Ballo-Touré”. Molti i tifosi rossoneri che non nascondono il loro pessimismo: “Mi sento che salta, spero di no”, oppure: “Vabbè non viene“, qualcuno se la prende con la dirigenza: “Incompetenza assurda”, qualcuno prova a immaginare: “Si sarà inserita qualche squadra che offre di più…”, ma non manca chi non fa drammi: “Non è che se non viene mi strappo i pochi capelli che ho anzi”.

SPORTEVAI | 17-07-2021 10:43