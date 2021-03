Milan, allarme infortuni e crisi Romagnoli: parla Stefano Pioli

E’ un momento delicato per il Milan, che sul difficile campo di Verona dovrà riscattare il deludente pareggio interno contro l’Udinese: un nuovo passo falso potrebbe permettere all’Inter di allontanarsi ulteriormente in classifica, e alle rivali per la Champions di rifarsi sotto e rimontare i rossoneri.

Il Diavolo deve fare i conti con una lunga serie di indisponibilità: sono ko uomini chiave come Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Mandzukic. In conferenza stampa Stefano Pioli ha ammesso di essere sorpreso: “E’ la prima volta che abbiamo questi numeri, stiamo lavorando per diminuirli. Dobbiamo capire il perché di tutti questi infortuni, siamo molto attenti ai carichi di lavoro, purtroppo i tanti impegni ci hanno messo in difficoltà”.

Romagnoli partirà probabilmente ancora dalla panchina: “Con la Roma ha accettato la mia scelta, non con soddisfazione, ma ha accettato la scelta con professionalità e poi si è fatto trovare pronto con l’Udinese”.

Le difficoltà del 2021: “E’ inevitabile che se confrontiamo le due annate, i risultati sono stati inferiori, ma pensare di riuscire ad ottenere gli stessi risultati era difficile da preventivare e gli infortuni ci sono, è una stagione particolare. E’ il momento di stringere i denti e cercare di vincere più partite da qui alla fine, i prossimi due mesi e mezzo decideranno le sorti di campionato ed Europa League”.

Leao e i problemi in attacco: “Lui deve dare il massimo in ogni singola partita, è quello che sta facendo. Con l’Udinese non ha trovato la giocata vincente, i difensori dell’Udinese hanno sempre avuto la meglio su di noi. Leao sa che deve ancora lavorare su queste situazioni, per trovare una continuità di rendimento che serve a lui e alla squadra”.

OMNISPORT | 06-03-2021 12:52