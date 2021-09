Milan attento, una big di Premier League vuole un tuo gioiello

Tiene banco il discorso rinnovi in casa Milan, al fine di evitare altri casi come quelli relativi a Donnarumma e Calhanoglu, perdite sanguinose per le casse rossonere. Si sta parlando freneticamente con Franck Kessie, e presto si passera pure al leader difensivo Simon Kjaer, ma altre questioni sono in ballo. In particolare, Theo Hernandez e Ismael Bennacer, nonostante una scadenza ancora lontana (30 giugno 2024) guadagnano cifre davvero basse per i parametri del grande calcio (1,5 milioni di euro) e potrebbero dunque farsi ingolosire dalle ricche offerte estere. Attenzione particolare per quanto riguarda il terzino francese che, come riporta oggi il Sun, sarebbe finito prepotentemente nelle mire del Manchester City di Pep Guardiola.

Nel corso dell’estate si era parlato di un’interessamento del PSG per il terzino francese, salvo poi ripiegare su Nuno Mendes dallo Sporting Lisbona come laterale sinistro. La volontà di Guardiola di prendere Hernandez è legata al caso Benjamin Mendy, sospeso dal club inglese a causa di un processo in corso. Ecco che a Pep serve un terzino affidabile e giovane, e i suoi occhi si sono posati sul terzino del Milan. La sua valutazione attualmente è davvero altissima, circa 80 milioni di sterline (68 milioni di euro), quasi gli stessi di Hakimi.

La mossa del Milan, con ogni probabilità, sarà ritoccare sensibilmente al rialzo il contratto di Theo, fresco di convocazione in nazionale francese, per evitare che i petrodollari possano incuriosirlo troppo. Dall’Inghilterra però si parla di offerta imminente, questione di settimane scrive il Sun, e dunque la situazione rischia di diventare davvero spinosa per Maldini e Massara, che devono agire su tantissimi fronti aperti.

OMNISPORT | 08-09-2021 19:23