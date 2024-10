Milan-Bruges, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I rossoneri cercano la prima vittoria nella nuova Champions League. Si gioca oggi martedì 22 ottobre alle ore 18:45 con diretta TV e streaming su Sky, NOW e Sky Go

Nella nuova Champions League a classifica unica, il Milan di Paulo Fonseca è ancora a 0 punti quando ormai siamo alla terza giornata. L’esordio complicato contro il Liverpool non ha agevolato, come anche l’atteggiamento visto in campo nel match con i tedeschi del Bayer Leverkusen. Inevitabile, dopo due sconfitte consecutive di cui una al debutto a San Siro, la tensione arrivati a questo punto della competizione che, pur rinnovata, non si annunciava così difficoltosa per i rossoneri.

Questa sera il match in calendario contro una squadra che sembra alla portata del Milan, anche se la formazione belga ha già un tesoretto pari a 3 punti. L’appuntamento con Milan-Bruges è per oggi martedì 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio San Siro.

Champions: Milan-Bruges, quando si gioca

Fischio d’inizio alle ore 18:45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dopo due risultati decisamente deludenti incassati contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen che hanno mostrato una squadra decisamente molle in ambito europeo rispetto alla qualità dell’avversario. Non sarà semplice per la formazione allenata da Paulo Fonseca trovare la giusta mentalità, ma il Bruges è alla portata dei milanisti in questa terza giornata.

Oltre a Liverpool, Bayer Leverkusen e Bruges, il Milan se la vedrà con il Real Madrid, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava. Ecco dove seguire in tv e streaming la partita.

Fonseca potrebbe affidarsi a una formazione con un modulo che preveda il doppio attaccante, con Morata in coppia con Abraham. Ricapitoliamo le informazioni utili per godere del ritorno dei rossoneri:

Partita: Milan-Bruges

Dove: Stadio San Siro, Milano

Quando: martedì 22 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Milan-Bruges in diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Milan-Bruges potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva il match, terza partita nella competizione continentale, a partire dalle 18:45 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida che segna l’esordio dei rossoneri nel torneo continentale.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match tra i rossoneri e i belgi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. La diretta inizierà alle 18:45 con ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Champions, Milan-Bruges dove vederla in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la gara in streaming potranno seguire live Milan-Bruges. Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Confermate le scelte delle ultime partite del tecnico del Milan, che dovrebbe schierare il 4-4-2 con Fonseca pronto a puntare sul tandem offensivo formato da Morata e Abraham. Sulle corsie spazio a Leao e Pulisic, pronti agli inserimenti. A centrocampo anche Fofana e Reijnders, mentre davanti a Maignan ci sono Emerson Royal, Tomori, Gabbia e Theo.

Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca

(4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca Bruges (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen

L’arbitro della gara

Nelle ultime ore è stata ufficializzata, ovviamente, anche la designazione arbitrale del match. Una scelta che ha suscitato non poche perplessità.

La scelta è ricaduta, infatti, sul tedesco Felix Zwayer, noto in Italia per aver arbitrato l’ottavo di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid nel 2021, ma noto, soprattutto, per aver subito una squalifica di 6 mesi per aver accettato 300 euro nel 2004 per influenzare l’esito di una partita a favore del Wuppertal SV, collaborando con l’arbitro Robert Hoyzer. Nel 2005 è stato proprio l’arbitro, insieme ad altri tre colleghi, a confessare alla DFB quanto accaduto.

Assistenti di Zwayer saranno Robert Kempter e Christian Dietz. Quarto uomo Florian Badstübner. Alla Var ci sarà Christian Dingert, mentre assistente Var è stato designato Sören Storks.