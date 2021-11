Milan, da Costacurta parole di fuoco: scoppia il caso

04-11-2021 09:25

Il Milan si lecca le ferite dopo l’ennesimo turno di Champions League a secco. Il primo punto dopo 4 giornate, strappato al Porto, ieri a San Siro, è poca cosa sulla strada sempre più impervia della qualificazione. Rossoneri quasi fuori. Solo un miracolo nelle altre due giornate potrebbe farli qualificare. Le critiche non mancano alla squadra di Pioli, nonostante il primo posto in campionato. Tra queste hanno molto colpito le frasi rivolte nell’analisi del post gara, da Billy Costacurta, leggenda milanista degli anni d’oro dell’era Berlusconi. Alcune sue espressioni non sono piaciute ai tifosi del Diavolo.

Milan, Costacurta: “Questi schiaffoni fanno male!”

Dopo il pareggio col Porto, primo punto Champions del Milan che però si allontana ancor di più dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta, Billy Costacurta, negli studi di Sky con Anna Billò, ha avuto parole dure contro la squadra di Pioli: “Per il Milan questi sono degli schiaffoni che si prendono e non credo che facciano così bene. Mi viene da pensare così, perché nonostante l’ultima mezz’ora contro il Porto questi sono schiaffoni in Europa che fanno male”.

Costacurta tira le orecchie a Tonali e sul derby: “Meglio l’Inter”

Ma l’analisi critica di Costacurta è andata oltre il pari “negativo” contro il Porto. Critiche anche per Sandro Tonali, tra i migliori in campo ma “colpevole” di aver perso palla sull’azione, forse viziata anche da fallo, che ha portato al gol dell’1-0 di Luis Diaz: “Non so se era fallo ma non puoi farti saltare così, se l’avessi fatto io sarei stato massacrato”. E poi l’ex difensore centrale rossonero si è lasciato andare ad una previsione sulla stato delle cose in vista del derby di domenica prossima: “L’Inter arriva sicuramente meglio, il Milan può pagare queste partite europee. Prima di una partita importante come il derby potrebbe anche dare fastidio e non permettere ai giocatori di esprimersi al meglio”.

Milan: il popolo del web contro Costacurta!

Come capita spesso, a maglie invertite, con Beppe Bergomi, e recentemente con Massimo Ambrosini, i tifosi del Milan non hanno ben digerito l’ipercritica di Costacurta nei confronti della propria ex squadra che peraltro torna in Champions dopo tanti anni ed è soprattutto in testa al campionato, al pari del Napoli. “Ma Costacurta dice queste cose perché non allena il Milan, o non allena il Milan perché dice queste cose?” si chiede qualcuno, “Costacurta di errori ne ha fatti a iosa, tipo un derby perso dove si fece fottere la palla sul goal” ricorda un altro.

Tifosi milanista amari su Costacurta. Qualcuno si lega al dito la frase contro Tonali: “Per la Gazzetta è il migliore in campo, ma per quella capra di Costacurta doveva essere sostituito dopo il gol subito. Ormai quello che dice conta 0”. Ancora commenti contro Billy: “Parlate di Costacurta? Ma se disse che Lukaku era meglio di Benzema e che Ilicic gli ricordava Savicevic e che appena ha tentato di rientrare nel calcio è stato spedito perché incapace. Fare il personaggio dicendo cose anti Milan è l’unica cosa che lo tiene sportivamente vivo”

SPORTEVAI