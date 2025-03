Milan, Di Canio non vedeva l'ora: veleno su Conceiçao, maglia e giocatori

L'ex Lazio spara a zero sull'allenatore rossonero, dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato, arrivata proprio contro i biancocelesti

Il Milan cade anche contro la Lazio e scivola al nono posto in classifica, confermando i problemi registrati in Champions League contro il Feyenoord e nelle ultime due apparizioni con Torino e Bologna. Nel post partita, è arrivato il durissimo attacco di Paolo Di Canio nei confronti di Sergio Conceiçao, reo di non essere ancora riuscito a trovare la ricetta giusta. E ora l’addio non è più soltanto una probabilità.

Di Canio attacca Conceiçao: “Impossibile che possa sistemare i problemi”

Il Milan sta vedendo questo campionato scivolar via. Dall’esonero di Fonseca ad oggi, poche cose sono davvero cambiate. Una rosa rivoluzionata nelle ultime ore di mercato, ma con una serie di problematiche irrisolte alla radice. L’arrivo di Conceiçao, che inizialmente era sembrato la panacea di tutti i mali, si sta rivelando un enorme flop, amplificato dall’illusione figlia della clamorosa vittoria in Supercoppa.

Quando si parla di Milan, chi non le manda mai a dire è Paolo Di Canio, che ieri ha visto la “sua” Lazio battere il Milan senza troppi problemi a San Siro. Conceiçao ha finito per prendersela con il pubblico di fede rossonera, ma pressioni e fischi non sembrano essere una novità dalle parti di Milanello. A maggior ragione se la Champions era un obiettivo imprescindibile e adesso appare un semplice miraggio.

“Mi sembra impossibile che Conceiçao possa sistemare i problemi – ha detto Di Canio a Sky Calcio Club -. I rapporti si sono deteriorati da subito, fin dai primi giorni. Guardate Joao Felix, in campo a prescindere anche se non rende. Questo crea enormi problemi agli altri. Poi è molto limitato Reijnders, lì in mezzo al campo. È una squadra molto fragile, che ha problemi anche nei rapporti. È una caduta libera totale, – ha tuonato – è molto difficile pensare che non continui questa caduta a meno che non si facciano scelte forti e coraggiose. L’ambiente e l’etica sono un disastro”.

Il disastro tattico di Conceiçao

Crisi di risultati che si riflette anche sul gioco e sulle scelte di Sergio Conceiçao, ma soprattutto sull’atteggiamento di una squadra che appare slegata e priva di stimoli. Indisciplina tattica che porta ad affidarsi alle individualità e al colpo del singolo, senza un reale input da parte dell’allenatore.

“Anche tatticamente è un disastro – ha ribadito con forza Di Canio a Sky -. Conceiçao non sta facendo nemmeno le mosse base a livello di tattica in difesa. C’è un problema grave nell’atteggiamento, soprattutto nella zona di sinistra con Theo e Leao che, veramente, a volte fanno delle scelte incredibili. Ognuno pensa per sé in questa squadra“, ha aggiunto.

L’attacco ai colori della maglia del Milan

Di Canio ne ha per tutti. Dai calciatori all’allenatore, fino ai colori scelti per la nuova maglia sfornata dal Milan in questa seconda parte di campionato. “Dalla pancia in su sembra la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la divisa del Portogallo“, ha sottolineato il talent di Sky Sport, facendo riferimento a una mancanza di tradizione che sta accompagnando in questo periodo il Milan, complice l’assenza della proprietà e il disordine societario.