Milan, Diaz a parte: domani il responso decisivo

Lo staff rossonero farà il possibile per recuperare il trequartista in vista del ritorno di Champions League a Londra

05-03-2023 13:43

Il Milan ha ricominciato subito ad allenarsi, il giorno dopo la sconfitta per 2-1 a Firenze contro la Fiorentina, per preparare il ritorno in Champions League, a Londra contro il Tottenham. Chi è sceso in campo al Franchi ha fatto lavoro defaticante. Brahim Diaz ha proseguito con il lavoro personalizzato per la distorsione al ginocchio rimediata nei giorni scorsi. Domani farà il test decisivo, ma Pioli farà il possibile per recuperarlo in vista della sfida ad Antonio Conte. Lavoro personalizzato sul campo per Gabbia che domani rientrerà regolarmente in gruppo.