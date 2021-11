Milan: Dopo Pioli pronto un altro rinnovo ma per i tifosi è un errore

18-11-2021 09:41

Il prossimo sarà Pioli e si sa già tutto: rinnovo a 3,5 milioni più bonus con annuncio atteso a giorni, probabilmente prima della gara col Sassuolo ma il Milan intende accelerare sul fronte rinnovi anche con i giocatori. Restano in stand-by le posizioni di Kessie e Romagnoli, per i quali si corre il rischio che vadano via a parametro zero, ma Gazidis – di rientro dagli Usa dove si è curato per il cancro alla gola – sta per piazzare altri colpi. C’è ottimismo per la firma di Theo Hernandez, Bennacer e Leao ma non solo. L’idea è quella di continuare anche con Ibrahimovic.

Il Milan pronto a rinnovare anche il contratto di Ibra

Dopo la finestra invernale del calciomercato, infatti, il Milan e Ibrahimovic ragioneranno sul prolungamento del contratto fino al 2023. Entrambi vogliono proseguire, strada in discesa per l’ok se il fisico reggerà consentendogli di restare in campo a 41 anni. Prima del ritiro, Ibra ha due obiettivi: il mondiale in Qatar e vincere di nuovo un trofeo con il Milan.

Poco più di due settimane, fa, il 31 ottobre, Ibra aveva mandato dei segnali precisi dicendo: “Non so se il Milan sarà la mia ultima squadra, voglio giocare finché posso. Se dovessero decidere di mandarmi via quando sento che sono ancora in grado di andare avanti, potrei anche non fermarmi”. L’ipotesi però non scalda più di tanto i tifosi, anzi. Sui social in tanti sono contrari:: “Il sequel della Mummia insomma…” o anche: “Lui ormai è un vice allenatore”, oppure: “Chiamasi rendita di posizione, che non sempre ha una utilità e per la quale si paga un costo ingombrante” e ancora: “Ma basta, tiene 107 anni” e infine: “Io personalmente non credo che il Milan rinnovi il contratto di Ibrahimovic per un altro anno. Ed è comunque prematuro valutarlo adesso. Ibra va per i 41 anni”.

