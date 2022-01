Milan, due chance di mercato sfumate in poche ore: l’accusa dei tifosi

30-01-2022 08:06

Due occasioni sfumate in un solo colpo. Una giornata da dimenticare per i tifosi del Milan che hanno visto sfumare due possibili occasioni di mercato, uno per la finestra di mercato e uno per la prossima estate. Una situazione che ha generato malumori e ansia tra i tifosi soprattutto dopo che Inter e Juventus continuano a rinforzarsi sul mercato in vista del finale di stagione.

Milan: il “tradimento” di Faivre

Il Milan ha inseguito a lungo Romain Faivre, il giovane calciatore del Brest doveva rappresentare la scommessa su cui puntare nella prossima stagione. Il trequartista veniva considerato come un prospetto di grandissime potenzialità, forse ancora acerbo e per questo motivo Maldini non ha affondato il colpo nella scorsa estate.

Il dirigente rossonero si era assicurato un accordo di massima con il calciatore e con la sua società di appartenenza ma sul mercato è sempre difficile fidarsi di una parola data. Il giocatore negli ultimi giorni è stato cercato con insistenza con il Lione ed alla fine ha deciso di accordarsi con il club francese dimenticando la promessa fatta al Milan.

Capitolo difesa: salta anche Thiaw

La priorità dei dirigenti rossoneri in questa finestra di mercato sembra essere quella del difensore visto l’infortunio subito da Simon Kjaer, ma ora sfuma un’altra pista: quella che portava a Malick Thiaw dello Schalke 04. Il giovane difensore sembrava essere il preferito per coprire l’emergenza in difesa ma tra i rossoneri e il club tedesco c’era troppa distanza tra domanda e offerta.

Milan: la delusione dei tifosi

La scelta di Faivre di preferire il Lione al Milan ha scatenato molta delusione tra i fan del Diavolo, che erano ormai sicuri di avere il giocatore in pugno: “Faivre è un giocatore fortissimo – commenta Alessandro – ma a me non è piaciuto per nulla il suo comportamento. E come dico sempre, prima l’uomo e poi il calciatore”. Mentre Toti scrive: “E’ uno dei miei più grandi rimpianti”. Decisamente sconfortato Ale: “Fino ad ora una delle campagne acquisti più sconfortanti”.

