Milan e Inter, la decisione sullo stadio in comune scatena i tifosi sul web

Dopo 5 anni di riflessioni, studi, preventivi su Rozzano, San Donato e altri terreni le due società vicine alla risoluzione finale sull'impianto

Milan e Inter hanno deciso: resteranno insieme in un unico stadio. Le due proprietà hanno valutato eccessivi gli investimenti per impianti diversi e ora andranno insieme dal sindaco Sala per San Siro dopo aver valutato le ipotesi sull’impianto a San Donato Milanese o Rozzano. In realtà dopo più di cinque anni di percorso verso un nuovo stadio (la prima presentazione risale al 2019), non è ancora stato fatto alcun progresso concreto e torna concreta l’ipotesi di restare al Meazza.

Milan e Inter incontreranno il sindaco Sala

Tra pochi giorni arriverà la decisione definitiva da parte dei due club meneghini. La seconda settimana di settembre, infatti, è stata scelta per l‘incontro tra i club e il Comune, dove si discuterà il responso riguardo al progetto di ristrutturazione proposto da Webuild. La data prevista potrebbe essere venerdì 13. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

Quanto costa rimodernare San Siro

Le due squadre stanno esaminando con attenzione la possibilità di acquistare lo stadio San Siro, un aspetto che sembra essere ancora più rilevante rispetto all’analisi dei lavori di ammodernamento. Il costo della ristrutturazione è considerato sottostimato: sarebbe di 700 e non di 400 milioni di euro cui aggiungere il valore dello stadio e della concessione delle aree limitrofe.

Fioccano le reazioni: “Il vero titolo sarebbe “ le 2 milanesi non hanno i soldi per costruirsi uno stadio”…” e poi: “Ma dove vuole andare il calcio italiano se 2 grandi squadre non riescono a farsi il proprio stadio?” e anche: “Nello stesso stadio magari finanziati dallo stato. Magari imitano quell’altra società che non paga nemmeno l’affitto” e ancora: “Tengono aperte semplicemente tutte le porte. Senza lo stadio di proprietà Cardinale è il peggiore”

L’ironia dei tifosi sul web

C’è chi scrive: “Troppo comodo appoggiarsi a terzi e magari additare a loro la maggior parte delle responsabilità su mancati investimenti e costi di manutenzione. Che a Milano e considerato il blasone delle due squadre non vi siano due stadi di proprietà come quello della Juventus è una vergogna” e poi: “Sono un romantico e rimanere a San Siro mi renderebbe felice. Ma intanto gli anni passano e non si è ancora capito esattamente e definitivamente cosa intendano fare” e anche: “Lo stadio di proprietà è fondamentale per il marketing sportivo (e non solo), ma evidentemente Milan e Inter preferiscono continuare a giocare in quel rottame di San Siro”

Il web è scatenato: “Ogni cosa che avete detto fino ad ora è stata un enorme bugia. Dal campo allo stadio. Siete dei farlocchi, lasciate questa società. Al Milan serviva avere lo stadio di proprietà senza l’Inter. Siete ridicoli” e anche: “Come ho sempre sostenuto era quello che volevano realmente le due società perché pur con tutti gli sponsor del mondo dietro 1 miliardo di euro a testa per fare gli stadi non ci sono” e ancora: “Ma se in 2 non hanno un euro cosa si può pretendere?” e infine: “L’investimento più economico è proprio farsi lo stadio da soli, a prescindere che sia San Siro o San Donato. La maggiore spesa sono i mancati ricavi. E con uno stadio in 2 i ricavi sono quasi la metà. Un club prende valore con i ricavi”