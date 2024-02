Milan, nuovo stadio a San Donato: investiti 40 milioni nel terreno, inaugurazione nel 2028

I rossoneri accelerano per il nuovo stadio a San Donato: chiuso l'acquisto da 40 milioni di euro per il terreno, il nuovo impianto conterà 70mila posti, museo, auditorium, ristoranti, uffici e un Milan store

09-02-2024 16:09

Il Milan sempre più lontano San Siro. I rossoneri hanno, infatti, perfezionato l’acquisto del terreno individuato per la costruzione del nuovo stadio di proprietà a San Donato. Un investimento inferiore 40 milioni di euro, che di fatto pone il primo concreto tassello per la nuova casa del Diavolo.

Il Milan trasloca a San Donato

Milan pronto ad abbandonare San Siro e Milano e spostare il proprio stadio a San Donato. A rivelare l’accordo, raggiunto per l’acquisto del terreno su cui far sorgere il nuova avveniristico stadio rossonero è il sindaco della cittadina milanese, Francesco Squeri, che in conferenza stampa ha rivelato l’importante e, di fatto, decisivo passo in avanti per il progetto stadio di proprietà del Diavolo lontano da San Siro.

“L’impianto – aveva rivelato Squeri a fine gennaio – avrà 70mila posti a sedere e due livelli di parcheggio, per un totale di 3.500 posti auto. A questo si aggiungono un albergo, servizi di ristorazione, uffici, uno store del Milan, un museo, una grande piazza e un auditorium”.

L’investimento, inferiore ai 40 milioni di Euro, era già stato inserito dal Milan nel bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2023: “Nel corso dell’esercizio, il socio di maggioranza ACM Bidco B.V. ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale a favore della Capogruppo AC Milan S.p.A. per complessivi 40 milioni necessari per coprire spese ed investimenti relativi al progetto “Nuovo Stadio” e per il rafforzamento patrimoniale della Capogruppo”, si leggeva nella nota di accompagnamento al documento d’esercizio.

Inaugurazione nel 2028

Un progetto realizzato dallo studio Manica e da non sbagliare e fondamentale per la crescita economica del club. Appena acquisita da SportLifeCity, la società controllata al 90% dal Milan e che aveva già un accordo preliminare con la proprietà del terreno, l’area si trova in zona San Francesco e si estende per circa 256mila metri quadrati.

Come ipotizzato dal presidente Paolo Scaroni, la data cerchiata sul calendario per l’inaugurazione del nuovo impianto è quella della stagione 2028/2029, anno in cui, tra l’altro, il Milan festeggerà i suoi primi 130 anni di storia. Per quanto riguarda l’inizio dei lavori, si conta di posare la prima pietra entro la fine di questo 2024. L’idea, come rivelato dallo stesso Scaroni qualche mese fa è quella di costruire “lo stadio più bello del mondo”, un impianto al tempo stesso funzionale e sostenibile.

Referendum contro lo stadio a San Donato

Ad abbassare in qualche modo l’entusiasmo c’è, però, all’orizzonte si profila la possibilità di un referendum. Come scrive Calcio&Finanza.it, infatti, il “Comitato No Stadio”, formato da residenti del comune alle porte di Milano, avrebbe presentato un referendum consultivo che, se validato dal Collegio dei Garanti, potrebbe rimettere in discussione i piani del Milan.

Il quesito referendario già depositato in Comune è semplice: “Volete voi, cittadine e cittadini di San Donato Milanese, che sul territorio comunale di San Donato Milanese venga realizzato un intervento a carattere sportivo e commerciale che includa l’insediamento di un nuovo stadio di calcio?”. Sono 120 le firme autenticate raccolte finora, ma per indire il referendum ne serviranno almeno altre mille. Detto questo, oltre al parere del Collegio dei Garanti, trattandosi di un referendum consultivo, non impedisce al Comune di prendere le proprie scelte, così come all’iter di procedere secondo le scadenze concordate.

