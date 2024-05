Milan, esonero per Pioli senza accordo sulla buonuscita: sabato l'addio a San Siro, scelto il successore

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane: ultima panchina da allenatore del Milan contro la Salernitana per Pioli. Il Napoli su di lui, il Diavolo invece vuole Fonseca.

La decisione era nell’aria ormai da tempo, adesso è diventata – di fatto – ufficiale. Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan a partire dalle 23 di sabato sera, o comunque al termine del match di campionato contro la Salernitana che porrà fine alla stagione del Diavolo. Si separano le strade, dunque, col tecnico che ha vinto due anni fa uno storico Scudetto al termine di un duello punto a punto con l’Inter di Simone Inzaghi.

Milan, comunicata la decisione all’allenatore

A Pioli la decisione della società è stata comunicata – come riportato da Sky Sport – ufficialmente in giornata. Il Milan ha informato l’allenatore che non intende puntare su di lui per il futuro. Confermando, di fatto, i rumors e le indiscrezioni delle ultime settimane. Decisive, più di ogni altra valutazione, le ultime sconfitte pesanti: quelle contro la Roma nei quarti di finale di Europa League e quelle contro l’Inter, in serie. In particolare, quella nel derby che ha consegnato il ventesimo Scudetto ai nerazzurri proprio in casa dei cugini rossoneri.

Pioli, niente accordo col Milan sulla buonuscita

Un addio non propriamente consensuale tra Pioli e il club, se è vero che non c’è accordo sulle modalità di separazione. L’allenatore, legato al Milan da un altro anno di contratto, avrebbe voluto che gli fosse riconosciuta una buonuscita. L’agente del tecnico, Valerio Giuffrida, si è recato in sede per trattare, ma anche in questo caso si è visto semplicemente comunicare che il Milan non ha alcuna intenzione di corrispondere alcuna “liquidazione” a Pioli. Se vorrà, rimarrà a libro paga per un’altra stagione. Altrimenti, dovesse legarsi a un altro club, chiuderebbe a quel punto il rapporto in modo definitivo.

Il futuro: Pioli verso Napoli, Milan su Fonseca

Per Pioli, a questo punto, si fanno stringenti le voci che lo vorrebbero a un passo dall’accordo con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Per Pioli si tratterebbe dell’ennesima sfida di una carriera che lo ha visto all’opera in diverse piazze calde e importanti: tra le altre Lazio, Inter, Fiorentina, Milan e appunto Napoli. Per il club rossonero, invece, tutte le strade portano a Paulo Fonseca, allenatore del Lille cercato con insistenza anche dal Marsiglia. Il richiamo di San Siro dovrebbe essere più forte, per l’ex Roma, rispetto a quello del Velodrome.