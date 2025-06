Milan Futuro, serie D confermata: il fallimento (con beffa) è completo. E l'Inter è ammessa in C

Il Milan Futuro è praticamente confermato in Serie D: nonostante le mancate iscrizioni di Brescia, Lucchese e persino Spal, al posto della seconda squadra rossonera ci sarà l'Inter Under 23

Restava un ultimo verdetto da confermare sulla stagione alquanto disgraziata del Milan, ma non riguardava la prima squadra, quanto l’ambiziosa compagine Under 23 che dopo una sola stagione dalla sua nascita è precipitata fuori dal professionismo. Oggi è arrivata infatti l’ufficialità della retrocessione in Serie D del Milan Futuro, con altri verdetti in termini di realtà che invece approdano o sono ammesse là dove giocava il progetto gestito da Zlatan Ibrahimovic, ovvero la C.

Il Milan Futuro saluta pressoché definitivamente il professionismo

Era lo scorso mese quando la seconda squadra rossonera giocava la sua ultima chance per restare in Serie C ai play-out contro la Spal: dopo la vittoria all’andata per 1-0, il ritorno in trasferta ha visto i rivali agguantare e rimontare gli ospiti, spedendoli in D.

Le mancate iscrizioni in Serie C di Brescia, Lucchese e Spal

Eppure, come spesso avviene nelle categorie al di sotto della A e anche della B, restava la speranza del sub judice, legato alle iscrizioni di altre società non formalizzate per vari motivi. In primis il Brescia, che dopo la retrocessione in C sta attraversando uno tra i momenti più critici della sua gloriosa storia. Tant’è che non è stata neppure depositata la domanda per iscriversi all’ultimo gradino dei professionisti, alla pari della Lucchese.

Oltre a queste due società, è fuori dalla C – e qui siamo alla prima beffa per il Milan Futuro – la Spal, proprio colei che aveva battuto ai play-out la seconda squadra rossonera. La prima squadra di Ferrara è pressoché sull’orlo del fallimento, e si parla della possibilità che l’altra realtà calcistica della città estense, la X Martiri, possa cedere la matricola al club di Tacopina che ricomincerebbe così eventualmente dall’Eccellenza. Si vedrà.

Le ripescate: Pro Patria, Caldiero Terme e il debutto dell’Inter U23

Anche il Milan Futuro è ufficialmente fuori. Se è vero infatti che Brescia, Lucchese e Spal perdono la possibilità di rimanere tra i professionisti, a loro volta a godere dei ripescaggi sono le altre perdenti nei play-out Pro Patria e Caldiero Terme.

L’altro posto sarà occupato – e qui siamo alla seconda beffa per il Milan – dall’Inter Under 23, ultima arrivata nella galassia delle seconde squadre nate dalle rispettive realtà in A, dopo Juventus, Atalanta e ovviamente i rossoneri.

La formazione giovanile nerazzurra, probabilmente allenata da Stefano Vecchi, deve tra l’altro ancora sbocciare del tutto, a partire dalla scelta del nome ufficiale. L’Inter U23 andrà a prendere il posto della Spal dopo che la Covisoc ha respinto la domanda di partecipazione di quest’ultima.

Le prossime scadenze per i ricorsi prima dell’ufficialità definitiva

Il prossimo 19 giugno dovrebbe esserci l’ufficialità tout court dal Consiglio della FIGC, mentre entro il 17 dello stesso mese si può presentare ricorso da parte delle escluse. Eppure dal Milan guardano al bicchiere mezzo pieno: da via Aldo Rossi trapela il fatto che l’obiettivo è valorizzare alla fine giovani talenti, che siano in C o in D, oltre alla speranza che risiede nella possibilità di ripescaggio nella prossima stagione in caso di future iscrizioni mancanti o deficitarie (e che come abbiamo visto non sono delle circostanze così peregrine).